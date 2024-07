L’Hospitalet de l’Infant s’estrena com a seu del Vichy Catalan Volei Tour

L'Hospitalet de l'Infant acollirà per primer cop el Vichy Catalan Volei Tour per on passaran les millors parelles del circuit català de volei platja. La prova serà la cinquena d’un total de set, coincidint, a més, amb l’última de les disputades durant el mes de juliol.

Els esportistes més habituals del circuit buscaran deixar la seva petjada i aparèixer en els noms de la història com els primers vencedors de la prova disputada a la platja de la Punta del Riu de l’Hospitalet de l’Infant.

«Esperem que la prova de l’Hospitalet de l’Infant es consolidi, perquè amb aquest esdeveniment esportiu posem en valor les nostres platges i les seves banderes blaves, per la seva qualitat ambiental, així com els serveis i criteris de sostenibilitat», ha explicat l’alcaldessa de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, Assumpció Castellví, que ha afegit que «és una nova oportunitat per situar el municipi en el mapa nacional i internacional i no només en l’aspecte esportiu, sinó en tots els àmbits».

Castellví també ha fet referència a la repercussió econòmica que tindrà aquest esdeveniment, del qual es podran beneficiar els comerciants i restauradors locals; i a la repercussió mediàtica (la prova es podrà veure a través del canal Esport 3 i diversos mitjans de comunicació se’n faran ressò).

La regidora d’Esports, Yolanda Marqués, ha explicat que el municipi treballarà aquesta propera temporada per oferir el voleibol com a activitat extraescolar, amb «la voluntat d'arrelar aquest esport al municipi».

Pel que fa a la competició pròpiament dita, la parella Puri-Kliokmanaite domina amb mà de ferro, si bé en categoria masculina s’han proclamat diversos vencedors al llarg de les quatre proves que s’han disputat fins ara. La final tindrà lloc a Badalona el cap de setmana del 24 i 25 d’agost.

A la prova de l’Hospitalet de l’Infant està previst que hi participin 32 esportistes de la categoria sènior: 16 parelles masculines i 16 femenines. Els partits tindran lloc dissabte i diumenge, de 9 a 20 h, aproximadament (les finals es jugaran diumenge a partir de les 18 h). El públic podrà gaudir d’aquest espectacle esportiu de manera gratuïta.

