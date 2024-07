El Nàstic presenta les primeres quatre incorporacions del curs

El Nàstic va presentar ahir les quatre primeres incorporacions del mercat estival del club tarragoní. El president, Lluís Fàbregas, acompanyat del director esportiu Javi Sanz, van donar la benvinguda al camp de la Budellera als defenses Gorka Pérez i Antonio Leal, a l’extrem Víctor Narro i al davanter Antoñín Cortés.

El primer a passar pel micròfon de la sala de premsa del Nou Estadi Costa Daurada va ser Víctor Narro. El jugador va deixar clar que «des del moment que va arribar l’oferta del Nàstic vaig tenir clar que volia venir a jugar a Tarragona». «Tinc molt bona relació amb Joan Oriol, ens coneixem de fa anys. De fet, abans de fitxar pel Nàstic, ell mateix ja m’havia parlat de la magnitud d’aquest club, així com de la seva afició i història», va recalcar el balear. A més, el jugador va destacar que els seus objectius per aquesta temporada són «créixer com a jugador i ajudar l’equip».

Després de la marxa de la parella Nacho-Trigueros, la defensa ha estat la posició en què més s’ha reforçat el club tarragoní. Gorka Pérez i Antonio Leal, juntament amb Unai Dufur, seran els encarregats de mantenir el nivell defensiu grana. Per una banda, el defensa basc destaca pel seu «lideratge i el seu bon joc aeri».

Gorka es va mostrar molt il·lusionat amb el seu fitxatge per l’entitat grana. «El Nàstic és un club històric. Aquest fitxatge pot suposar un gran salt per a la meva carrera», va destacar. Per altra banda, Antonio Leal també va dedicar bones paraules cap al club tarragoní: «Hem de competir des del primer moment per aconseguir l’objectiu». La tasca que tindran els dos centrals per davant és complicada. Després d’un esplèndid curs en la parcel·la defensiva, superar el nivell de Nacho i Trigueros serà complicat.

Antonio Leal, però, es va reivindicar: «No vinc a substituir a ningú. Jo soc Antonio Leal i vinc a treballar per fer-ho el millor possible». El darrer en comparèixer davant dels mitjans va ser Antoñín Cortés. El davanter ha rebutjat ofertes superiors de lligues importants per signar pel Nàstic. El jugador va explicar que el que va fer que es decantés pel club grana va ser «saber què és el Nàstic». «És un club molt atractiu», va recalcar.

Antoñín va deixar clar que «l’únic que puc prometre és treballar. Sigui dins del camp, fora o des de la grada, vull aportar el meu gra de sorra». Pel que fa a la seva posició, Cortés ha confirmat que «la meva posició natural és la de davanter centre —de 9—, però també he jugat per les dues bandes». «La decisió final dependrà del que vulgui l’entrenador», va concloure el malagueny.

Encara queda molt mercat estival i tant el president com el director esportiu s’han encarregat de comentar tota la feina que queda per fer. Sobre Marc Fernández, que s’havia rumorejat que el club li estava buscant una sortida, Fàbregas va recalcar que «té contracte, és de la plantilla i estem satisfets que estigui aquí amb nosaltres». Per altra banda, Javi Sanz va deixar clar que encara queden jugadors per arribar: «Falta cobrir alguna cosa més a dalt i un lateral esquerre. Tot i això, estem oberts a millorar i buscar competència en totes les posicions».