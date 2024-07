Cambrils inicia una prova pilot d'un sistema d'avisos als banyistes en platges no vigilades

Protecció Civil ha iniciat una prova pilot a platges de Cambrils, Roses (Alt Empordà) i Mataró (Maresme), que tenen servei de socorrisme, per obtenir dades en temps real i de forma automàtica de l’onatge i poder-les comparar amb les facilitades pels serveis de socorrisme que disposa cada municipi.

Aquesta prova permetria validar l’eficàcia del sistema automàtic i determinar si les condicions del bany són segures o no, per més endavant valorar la instal·lació d’aquest sistema en platges o cales del territori català on no hi ha servei de vigilància.

S’han instal·lat dispositius de mesurament de l’onatge en boies d’abalisament, que són els elements que col·loquen els ajuntaments per delimitar la zona de bany de cada platja. Els equips envien les dades al Departament, que es mostren al Visor de l’estat de les platges i a una aplicació que poden disposar els propis municipis o gestors de platges.

La prova pilot s’ha fet en coordinació amb els 3 ajuntaments, que són qui contracten el servei d’abalisament. El pressupost de la prova és de 5.711,81 euros (amb IVA) i l’empresa és Ona Safe & Clean en col·laboració amb l’equip del centre SARTI de la UPC

Si la prova pilot resulta satisfactòria, és a dir, que es comprova que els mesuraments i l’enviament de dades funciona de manera correcta, s’estudiarà establir en un futur un sistema d’avisos als banyistes d’aquells indrets o municipis on no hi ha servei de vigilància, especialment a les platges i cales amb aforament més elevat. Consistiria en la instal·lació d’un prototip de semàfors que indicarien el color que correspondria si hi hagués una bandera com les que hi ha a les platges on sí hi ha servei de socorrisme. D’aquesta manera, el color del semàfor indicaria si el bany és apte (verd), no ho és (groc), o si està prohibit (vermell).

Aquest semàfor, que podria provar-se al mes de setembre, s’instal·laria en espais propers i visuals d’aquestes o altres platges o cales properes sense vigilància o fins i tot fora dels horaris del servei de socorrisme. A més també permetria que el gestor municipal canviés a voluntat el color del semàfor per altres motius que no fos l’estat de l’onatge, com podria ser per contaminació de l’aigua, la presència de meduses o altres circumstàncies que poguessin dificultar o impedir el bany

Et pot interessar