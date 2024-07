Un peix espasa gegant apareix en una platja de Cambrils i obliga els banyistes a sortir de l’aigua

Un peix espasa gegant ha aparegut aquest dimecres al matí a la platja de l’Ardiaca de Cambrils i ha obligat tots els banyistes a sortir de l’aigua. De fet, la seva aparició ha provocat una gran expectació entre els cambrilencs i els turistes, que miraven atentament l’animal a la vora i el gravaven amb els seus telèfons mòbils.

Per això, la Policia Local ha intervingut i ha prohibit, de forma temporal, el bany. De fet, s’ha hissat la bandera vermella, que s'ha mantingut fins que han aconseguit controlar els moviments del peix i s’han assegurat que no suposaria cap perill per als banyistes. El peix mesurava uns dos metres i els vídeos gravats ja han arribat a les xarxes socials.

