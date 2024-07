El perill de la platja del Miracle de Tarragona: cinc ofegats en el darrer any pels forts corrents

A la platja del Miracle de Tarragona s’ha hissat aquest dilluns al matí la bandera vermella pels seus forts corrents, un fet habitual en aquesta zona costanera de la ciutat, que fins i tot ha acabat amb la vida de diverses persones i ha provocat, al seu torn, importants ensurts.

De fet, l’any passat, fins a tres persones van perdre la vida a la platja del Miracle. La primera mort es va produir el 8 de juliol, quan un home de 32 anys i de nacionalitat índia va morir ofegat. En el moment de l'incident a la platja hi havia servei de socorrisme, qui va alertar al 112 que havien tret de l'aigua un home inconscient. El SEM va mobilitzar tres unitats i va realitzar les maniobres de reanimació sense èxit.

El 26 de juliol, un home d'entre 25 i 30 anys va morir ofegat a la mateixa platja. Un testimoni va alertar que una persona tenia dificultats per sortir de l'aigua i, en aquell moment, ja no hi havia servei de vigilància. Així doncs, els Bombers van treure l'home de l'aigua quan surava a 50 metres de la costa. Un cop allà, els membres del SEM li van fer maniobres de reanimació, però va ser impossible salvar-li la vida.

Una setmana més tard, l'1 d'agost, un home de 40 anys i de nacionalitat italiana va perdre la vida al Miracle mentre intentava rescatar dues persones que tenien problemes per sortir de l’aigua. Segons testimonis, l’home es va llençar a l'aigua, des de la zona de roques del Fortí, per rescatar-los i ja no va poder sortir. Una moto aquàtica va rescatar l’home i el va portar fins a la platja, on se li van practicar maniobres de reanimació.

Davant d'aquest episodi d'ofegaments, l'Ajuntament va decidir ampliar el servei de socorrisme a totes les platges de la ciutat una hora, fins les vuit del vespre, es va abalisar l'espigó de la platja amb boies i també es van instal·lar nous cartells informatius, on s'informa en català, castellà, anglès i, per primera vegada, també en àrab, sobre els perills que comporten els diferents colors de bandera.

L'any passat, a la platja del Miracle també s'hi va trobar un cos sense cames i només un braç que pertanyia a una dona desapareguda durant uns aiguats a Ullastrell. La víctima, que va ser arrossegada pels forts corrents fins el Miracle, viatjava en un 4x4 que l'aigua va arrossegar a la riera, on va morir el conductor.

D'altra banda, enguany, el 28 de març, un menor de 16 anys i un home de 32 anys que intentava salvar-lo també van morir ofegats al Miracle. El menor es trobava amb un grup d'amics i va caure a l'aigua. Davant els crits d'auxili dels seus acompanyants, un home de 32 anys, de nacionalitat alemanya i que estava a la zona amb un altre grup de gent, va intentar rescatar el jove llençant-se al mar. Tot i que el va poder arribar a agafar, el mal estat de la mar els va separar i ambdós van acabar perdent la vida.

