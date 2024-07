Confinen els veïns d'un bloc de Vilafortuny per l'incendi d'un sofà

Sis dotacions de Bombers de la Generalitat han treballat a primera hora del matí en l'incendi d'un sofà en un pis de Vilafortuny (Cambrils). Els fets han passat a les 06.13 hores i s'han desplaçat fins al carrer Diputació.

El foc ha obligat a confinar, preventivament, els veïns de l'edifici durant l'extinció ja que hi havia molta fum. Els bombers també han evacuat a quatre veïns de l'edifici del costat per prevenció. No hi ha hagut ferits.

El foc ha cremat un sofà i el fum ha afectat la resta d'immoble on s'ha produït l'incendi.

El foc s'ha produït en un edifici del carrer Diputació.Bombers

