Inspecció de Treball ratifica la insuficiència de les mesures de prevenció de SECOMSA després de l'incendi

La CGT va presentar una denuncia a Inspecció de Treball per l'incendi que es va produir a l'abril a les instal·lacions de la planta de compostatge de SECOMSA (Serveis Comarcals Mediambientals) a Botarell.

El foc es va originar a les piles de fracció vegetal pendents de triturar, estenent-se ràpidament per la resta de piles ubicades al voltant de les afectades per l'inici de l'incendi. Davant d'aquest fet, des de la CGT van sol·licitar un informe dels fets a Inspecció de Treball.

A l'abril de 2023 ja es va produir un incendi en el mateix lloc, que seguia cremant un any després de forma interna i lenta, ja que els bombers van considerar que la seva extinció no era viable per l'elevadíssim volum de sòlids en combustió i la gran quantitat d'aigua que s'hagués hagut d'utilitzar.

Davant l'incendi de l'any 2023, i considerant que hi podia haver una mala gestió dels residus per part de l'empresa, des de CGT van posar una denúncia a Inspecció de Treball contra SECOMSA per no aportar tota la documentació requerida i no tenir actualitzats els protocols d'actuació.

Com a conseqüència de l'incendi de 2023 i l'actuació d'Inspecció de Treball, els bombers van proposar un seguit de mesures per a evitar la producció d'altres incendis, mesures que l'empresa va procedir a implementar de la mateixa forma que va actualitzar el pla d'actuació de riscos.

Com a resultat de la denuncia presentada per CGT per l'incendi de l'abril de 2024, en considerar que es trobaven en una situació similar a la que va motivar la denúncia del 2023, Inspecció de Treball va realitzar una nova visita a l'empresa i ha elaborat un informe en el qual constata que «les mesures adoptades a conseqüència de l'anterior incendi i que l'empresa va incorporar en el seu sistema preventiu, resulten insuficients».

Així mateix, en la resolució d'Inspecció de Treball es demana a l'empresa «que realitzi una nova actualització del seu sistema preventiu que analitzi i adopti les mesures que corresponguin en funció del que es disposa en l'informe del Cap de la Regió d’Emergències de Tarragona, a fi que s'actualitzin i s'apliquin de manera efectiva les mesures que es considerin necessàries, tant a nivell del pla de prevenció, planificació preventiva, avaluació de riscos, informació i formació als treballadors, vigilància de la salut, equips de protecció i quantes altres resultin necessàries».

Des de CGT asseguren que seguiran treballant per la prevenció de riscos laborals i vetllant per la salut, tant dels treballadors de l'empresa com dels habitants de les zones properes a les instal·lacions de SECOMSA, «per tal que es compleixin les mesures de prevenció i es portin a terme les actuacions necessàries per evitar que es produeixin nous incidents».

