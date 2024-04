L'incendi a la planta de compostatge de Secomsa a Botarell continua combustionant un any després

L'incendi que es va originar a la planta de Secomsa a Botarell (Baix Camp) l'abril del 2023 continua combustionant de forma «interna i lenta» un any després. Els bombers han confirmat a l'ACN que es va prendre la decisió de deixar-ho cremar, ja que la seva extinció «no era viable per l'elevadíssim volum de sòlids en combustió» i perquè es requeria una quantitat «desproporcionada» d'aigua. El grup ecologista Gepec ha lamentat que s'hagi normalitzat una situació «resultat d'una mala gestió dels residus», ja que la planta concentra «grans» volums de piles que impedeixen que es delimiti la zona en cas d'autocombustió. Uns arguments que desmenteix l'empresa gestora, Secomsa, tot assegurant que les piles estan «suficientment» separades.

El president del Gepec, Xavi Jiménez, ha denunciat que «no és normal que un incendi estigui cremant durant un any» i «sense capacitat de poder-lo extingir». Per a Jiménez, el que va passar és el reflex d'una gestió «preocupant» dels residus, ja que considera que la planta té «grans» volums de matèria orgànica que no permeten que es delimiti la zona en cas d'incendi.

Ha atribuït aquestes piles «voluminoses» a la baixa qualitat del compost. Segons ha detallat, les restes arriben a la planta amb molts impropis -sobretot plàstics-, ja que «d'origen no seleccionem bé la matèria orgànica», i «això fa que es produeixi un compostatge de baixa qualitat i amb poca sortida comercial». «Els pagesos ja no van a buscar compostatge a Secomsa, perquè ningú vol omplir les seves finques de plàstics», ha afirmat.

Per aquest motiu, considera que «aquest incendi ens ha de fer reflexionar sobre la cadena de reciclatge que tenim». En aquest sentit, ha defensat sistemes com el porta a porta que, segons el seu parer, «garanteixen una recollida de qualitat dels diferents residus».

Secomsa contradiu Gepec

Per la seva banda, el responsable corporatiu de Secomsa, Gustau Biada, ha assegurat que la planta separa tots els impropis amb què arriben els residus i que, per tant, el compostatge és de bona qualitat. El responsable de la societat gestora de la planta, creada amb capital públic pel Consell Comarcal del Baix Camp, ha desmentit que les instal·lacions concentrin grans volums de matèria orgànica i ha afegit que les piles estan «suficientment» separades i protegides amb tallafocs. Una delimitació dels residus que l'ACN no ha pogut comprovar, ja que l'empresa ha prohibit al mitjà accedir-hi.

D'altra banda, Biada ha subratllat que la matèria orgànica «no té res a veure amb l'incendi del 14 d'abril del 2023», on, segons ha assegurat, «només van cremar restes vegetals». A més, ha puntualitzat que «l'orgànica és impossible que s'incendiï en aquesta planta», gràcies als processos a què se sotmet.

Pel que fa a l'incendi, Biada ha recordat que encara no s'ha pogut determinar com es va originar. Tot i això, ha defensat que les piles estaven «a unes distàncies determinades» i que va ser el fort vent de la jornada el causant que el foc saltés cap a altres zones. En qualsevol cas, ha puntualitzat que «l'incendi va quedar restringit a l'àrea on hi havia fracció vegetal» i que «no va afectar cap lloc més de la planta».

L'incendi a Secomsa

Durant la matinada del 14 d'abril del 2023 es va iniciar un incendi a les instal·lacions de Secomsa a Botarell (Baix Camp) que, en un primer moment, afectava unes piles de restes vegetals -principalment poda de jardineria- dipositades a l'exterior. Tot i que a la tarda es va donar l'incendi per estabilitzat, l'arribada de fort vent de component nord-oest va fer que el foc saltés a altres piles amb restes de poda, però també a zones amb rebuig i compostatge. Segons els Bombers, l'incendi en aquests últims espais es va donar per extingit el dia següent.

Tot i això, el 15 d'abril continuaven cremant 28.500 metres cúbics de restes vegetals en una superfície aproximada d'una hectàrea, fent que fos «inviable» la seva extinció pel gran volum de material que hi havia. «Aquest incendi es va deixar cremar, perquè la mateixa combustió anés reduint el volum», han argumentat els Bombers, que han subratllat que «l'extinció amb aigua no era viable per l'elevadíssim volum de sòlids en combustió».

Davant d'això, el cap d'intervenció del cos va donar indicacions als responsables de l'empresa sobre el conjunt d'actuacions que havien de dur a terme, perquè la combustió es mantingués controlada. De fet, durant l'últim any, el cos ha anat fent inspeccions a les piles de manera periòdica per comprovar que el procés seguia en les condicions previstes.

Actualment, resten a l'espera que el volum en combustió es redueixi i les condicions meteorològiques siguin favorables per poder procedir a la seva extinció. Des del cos no es descarten tornar a remoure les restes en les pròximes setmanes per avaluar-ne el seu estat i poder apagar-lo definitivament.