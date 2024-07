Tots els actes programats per la festa marinera de la Mare de Déu del Carme de Cambrils

Cambrils es prepara per celebrar la tradicional festa marinera de la Mare de Déu del Carme, que honora la patrona dels pescadors i la gent de mar. El municipi celebrarà diverses activitats del 13 al 21 de juliol. La Festa dels Xiquets, el concert de rumba i el Festival de Percussió són les principals novetats que s’incorporen enguany al programa.

13 de juliol Dissabte

19h- Diada Castellera

Xiqueta de Cambrils

Colla Castellera Bous de la Bisbal

- Plaça Mossen Batalla

A continuació- II Festival de Percussió

Acte solidari en col·laboració amb l’associació ANTIAN. Entrada gratuïta.

A les 19.45 h, al parc del Pescador, Exhibició de la colla infantil de timbalers Nyanyos

A les 21.30 h, amb inici al parc del Pescador, cercavila pels carrers del port.

A les 22.30 h, al parc del Pescador, Festa dels Xiquets

22.30h- Artristre

00.30h- PD Patu

16 de juliol- Diada de la Mare de Déu del Carme Dimarts

19h- Missa en honor a la Mare de Déu del Carme

- Església de Sant Pere

20h- Ballada de Sardanes amb la Cobla Reus Jove i els Amics de la Sardana de Cambrils

- Plaça del Pòsit

19 de juliol Divendres

22h- Cantada d'Havaneres a la Fresca:

Boira

Ultramar

Amb degustació de rom cremat, per part dels pescadors de Cambrils

Preu: 2 € el gotet

- Passeig de les Palmeres

20 de juliol Dissabte

9h- Sardinada popular

Preu: 5 € (sardines, pa, vi, o cervesa o aigua), per part dels pescadors de Cambrils

- Llotja de pescadors

18h- Missa en homenatge a la Mare de Déu del Carme

- Església de Sant Pere

19h- Processó de laMare de Déu del Carme pels carrers del barri marítim fins al Moll de Ponent pujada a les barques i Processó per Mar i Ofrena

- Recorregut. Anada: carrer Mn. Planàs, plaça del Pòsit, carrer Pescadors, passeig Miramar, Moll de ponent. Tornada: passeig Miramar, carrer St. Jordi, carrer Mn. Planas, plaça de l’Església.

Nota: per a participar a la processó com a dones pescadores, nens i nenes, s’haurà d’anar abillat amb vestuari típic pescador. Dins la processó no s’admetran acompanyants vestits de carrer.

22h- Concert de rumba amb el grup Set de rumba

- Passeig de les Palmeres

21 de juliol Diumenge

20h- Concert dins del programa Cap de Setmana Diatònic. Fantanago

- Parc del Pescador

