El Festival Internacional de Música de Cambrils serà solidari amb l'alzheimer

L'Associació de Familiars d'Alzheimer de la Costa Daurada (AFA-Costa Daurada) s'encarregarà del servei de bar durant els concerts del Parc del Pinaret del Festival Internacional de Música de Cambrils durant els dies 8, 9 i 10 d'agost. Aquest servei coincidirà amb els concerts que posaran punt final a la 49a edició del Festival Internacional de Música de Cambrils a càrrec de Rodrigo Cuevas, Gossos i Los Mambo Jambo Arkestra. Tots els fons recaptats es destinaran a l'associació. D'aquesta manera, el festival, que se celebrarà entre els dies 1 i 10 d'agost, vol mantenir el caràcter solidari que ha tingut fins ara.

L'Associació de Familiars d'Alzheimer de la Costa Daurada és una entitat sense ànim de lucre que treballa per millorar la qualitat de vida de les persones afectades per aquesta malaltia i oferir suport als seus familiars. Els seus projectes inclouen programes de formació, teràpies especialitzades i activitats de sensibilització per a la comunitat. La major part de les activitats de l'entitat tenen lloc a l'espai que gestionen, el Centre de Dia les Orenetes de la Casa Sant Josep, dels Germans de la Salle.

