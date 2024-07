Cambrils remodelarà el carrer Josep Iglesias

El govern de l’Ajuntament de Cambrils ha aprovat avui inicialment el projecte de millora de la pavimentació de les voreres del carrer Josep Iglesias amb un pressupost d’execució per contracte de 70.271 euros.

Amb aquestes obres es renovarà el paviment dels trams de vorera en mal estat, sobretot de les zones on està aixecat per les arrels dels arbres; es construiran guals adaptats per fer accessibles deu passos de vianants, es retirarà una soca que obstaculitza el pas i es taparan els escocells sense arbrat.

El projecte se sotmetrà a informació pública en un termini de 30 dies abans de la seva aprovació definitiva. Una vegada licitada i adjudicada l’obra, el termini d’execució serà de 30 dies més. Els treballs començaran amb la demolició dels paviments de la vorera i escocells afectats, per posteriorment poder sanejar i pavimentar de nou.

