Aquestes són les mesures que ha pres Cambrils per impedir l'estacionament d'autocaravanes a primera línia de mar

L’Ajuntament de Cambrils, durant aquest mes de juny, ha posat en marxa mesures per impedir o dificultar l’estacionament d’autocaravanes a les zones més concorregudes de ponent i llevant.

Els resultats ja es noten a ponent, concretament al carrer Estel, que és on més es concentraven aquest tipus de vehicles. En aquesta zona s’ha reordenat el trànsit i s’ha reduït l’amplada de les places d’aparcament, de manera que hi pot aparcar un turisme o una furgoneta petita però no una autocaravana, perquè sobresurt del límit marcat i per tant la Policia Local la podria multar.

A llevant, a la zona de l’Esquirol, se substituiran algunes zones taronges per blaves. De moment ja s’ha modificat l’ordenança reguladora de la taxa d’estacionament de vehicles en les vies públiques i en els propers dies es pintaran les línies. Aquesta mesura encareix l’aparcament i per tant dificulta que els autocaravanes hi aparquin durant diversos dies.

El regidor de Mobilitat, Enrique Arce, ha afirmat que les autocaravanes són benvingudes a Cambrils però cal una regulació perquè aquests vehicles causen moltes molèsties al veïnat pels sorolls, la grandària, l’ocupació excessiva de l’espai públic o l’impacte visual a primera línia de platja.

El regidor d’Urbanisme, Enric Daza, ha explicat que l’objectiu d’aquesta reorganització és que les autocaravanes surtin dels punts més concorreguts com l’Ardiaca, la platja del Cavet o la zona de la Torre de l’Esquirol, i utilitzin els aparcaments dissuasius que hi ha repartits per tot el terme municipal.

Abans de prendre aquestes mesures, l’Ajuntament ha esperat a tenir els aparcaments dissuasius que acullin aquests vehicles.

