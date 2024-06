Bandera vermella a dues platges tarragonines per la qualitat de l'aigua

Dues platges tarragonines han penjat avui la bandera vermella per la qualitat de l'aigua. Es tracta de la platja del Cap de Sant Pere de Cambrils i de la platja de Ponent a Salou.

En total, hi ha 18 platges de la Costa Daurada amb bandera vermella aquest diumenge. En el conjunt de Catalunya n'hi ha 24. Per tant, la gran majoria de les banderes vermelles es troben en comarques tarragonines. El motiu és la mala mar i el vent que bufa en la gran majoria de municipis, així com l'onatge.

Des de Protecció Civil alerten de la necessitat i obligatoreitat de fer cas a les indicacions dels socorristes, així com de complir la normativa de prohibició de bany que porta implícita la bandera vermella.

