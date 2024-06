El Camp de Tarragona, en «perill alt» per aiguats aquest dilluns

El Servei Meteorològic de Catalunya ha alertat aquest diumenge que el Camp de Tarragona es troba en «alt perill» per fortes precipitacions. Aquestes podrien arribar dilluns de matinada i s'estendrien fins al migdia.

La zona de Tarragona és la que més perill tindria a Catalunya juntament amb les comarques del nord de Girona. Segons el Meteocat, es poden arribar a acumular fins a 20 litres per metre quadrat en només 30 minuts.

Cal recordar que aquests episodis acostumen a provocar problemes i inundacions en diversos barris de la ciutat de Tarragona, com la Vall de l'Arrabassada o la Part Baixa, així com en zones de costa com Salou, Cambrils o Cunit i Calafell.

En aquests moments el grau de perill màxim és de 3 sobre 6 i l'alerta començarà a les 2 de la matinada de dilluns fins a les 12 del migdia. S'espera que durant el dia de demà les pluges vagin minvant i a la tarda ja llueixi el sol.

També et pot interessar: