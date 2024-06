Accident mortal a la T-321 a Vilanova d'Escornalbou

El Servei Català de Trànsit ha informat que aquest matí s’ha registrat un sinistre viari mortal al punt quilomètric 1,6 de la T-321 al terme municipal de Vilanova d’Escornalbou (Baix Camp). Els Mossos d’Esquadra han rebut l’avís a les 10:53 h.

Per causes que encara s’estan investigant, un turisme ha sortit de la via i com a conseqüència de l’accident el vehicle s’ha incendiat. El conductor i únic ocupant del cotxe, M. M. P, de 73 anys i veí de Vilanova d’Escornalbou, ha mort.

En el sinistre han treballat cinc patrulles dels Mossos d’Esquadra, tres dotacions dels Bombers de la Generalitat i una unitat del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). La via continua totalment restringida al trànsit.

Amb aquesta víctima, són 63 les persones mortes en accidents de trànsit enguany a la xarxa viària interurbana de Catalunya.

