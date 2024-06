Accident mortal a l’N-340 a la Pobla de Montornès

El Servei Català de Trànsit ha confirmat que s'ha produït un accident mortal a l'N-340 a l'alçada de la Pobla de Montornès. Els fets han passat a les 13.30 hores al quilòmetre 1.177 i la via es troba tallada en els dos sentits.

Per causes que encara s’estan investigant, hi ha hagut un accident amb dos turismes i un camió implicats. A conseqüència de l’accident, ha mort el conductor d’un dels turismes. També hi ha hagut un ferit menys greu, que ha estat traslladat a l’hospital Sant Pau i Santa Tecla de Tarragona.

En l’accident hi han treballat quatre patrulles dels Mossos d’Esquadra, cinc dotacions dels Bombers de la Generalitat, que han fet tasques d’excarceració, i dues unitats terrestres del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).

Pel que fa a l’afectació viària, s’ha tallat l’N-340 entre la Pobla de Montornès i Torredembarra en tots dos sentits.

Amb aquesta víctima, són 60 les persones mortes en accident de trànsit enguany a la xarxa viària interurbana de Catalunya.

