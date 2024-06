Deu dotacions continuen treballant en l'incendi de Montblanc que encara no està controlat

L'incendi de Montblanc, que es va iniciar dijous per la tarda a causa de l'incendi en un autobús a l'N-240, es manté estabilitzat. Els Bombers de la Generalitat asseguren que fins que no millorin les condicions metereològiques no el donaran per controlat.

Aquest divendres hi ha deu dotacions terrestres a la zona treballant. Durant la nit els bombers han fet tasques d'extinció i revisió del perímetre per diversos punts calents en diferents illes de vegetació forestal. El foc ha afectat unes 25 hectàrees.

Com a conseqüència, es van evacuar 2.000 persones del càmping de Montblanc que van poder tornar a les instal·lacions dijous la nit de forma esglaonada.

Protecció Civil va informar que tres persones van ser ateses pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), dues de caràcter lleu i una altra afectada menys greu. Els tres amb símptomes respiratoris per inhalació de fum. Un ha estat traslladat a l'hospital Pius de Valls, un altre a l'hospital de Reus i un tercer al CAP de Montblanc.

El foc va obligar a tallar l'N-240 carretera i la via d'alta velocitat entre Lleida i Tarragona. El servei ferroviari es va reprendre cap a un quart de deu de la nit, i una hora més tard es van reobrir les carreteres.

Fins a 125 bombers han treballat per controlar les flames, sobretot el flanc dret que era el que tenia més possibilitats d'expansió. El foc ha afectat una masia abandonada i parts d'algunes finques entre els quilòmetres 33 i 34 de la N-240, però sense arribar a cap construcció, en aquest cas, només feixos de llenya o piles d'escombraries. També han quedat del tot calcinats els contenidors de brossa del càmping, davant de l'equipament recreatiu.

