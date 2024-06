Un nou cicle a la Selva que reivindica espais patrimonials com a llocs de participació cultural

El Llindar és el nou cicle d'arts en viu impulsat per l'Ajuntament de la Selva del Camp (Baix Camp) i l'associació cultural Empelt que neix amb la voluntat de reivindicar el patrimoni material del municipi, situat fora del nucli urbà, com a llocs de participació cultural.

L'esdeveniment se celebrarà durant els divendres d'aquest mes de juliol, el 12, 19 i 26, en espais com la finca experimental de Coselva, el Mas del Víctor o dels jardins de l'Abel Ferrater, entre altres. La programació inclourà un duet de música clàssica, un recital poeticomusical al voltant de l'avellana i dos espectacles en el marc del festival Escena Germinal.

El duet pianístic format per Júlia Fortuny i Bernat Sánchez obriran El Llindar des dels jardins de l'Abel Ferrater el pròxim 12 de juliol a les deu de la nit. Miniatures a quatre mans és un concert de música clàssica on els assistents escoltaran des de la dansa de la Suite - Ballet Souvenirs de Samuel Barber, fins als ritmes russos d'inspiració folklòrica de Serge i Rachmaninoff, a més d'altres compositors com Frederic Mompou o Maurice Ravel.

La segona proposta del nou cicle arribarà el 19 de juliol amb Les filles del vent. Es tracta d'un recital poètic acompanyat amb música d'acordió que es podrà veure a partir de les vuit del vespre a l'Aula de Natura i Agroecologia (ANA), el mas de la Rasa d'en Batlle. L'espectacle és un recorregut poètic amb textos de Xavier Amorós, Gabriel Ferrater o Maria Mercè Marçal, entre altres autors, per endinsar-se en el món de l'avellana. L'actuació tancarà amb un petit tast guiat d'avellanes. Tant el concert de piano com el recital són gratuïts.

Finalment, en el marc de la programació del festival Escena Germinal hi haurà dos espectacles, que s'han programat el 26 de juliol a les vuit del vespre a la finca experimental de Coselva, el Mas del Víctor. Concretament, es representarà un número de dansa, A mí no me escribió Tennessee Williams, de la companyia Roberto G. Alonso, i Lady Panda, un espectacle de circ de Clara Poch, així com un passeig guiat. Durant aquesta jornada, el públic podrà degustar diversos productes fets amb avellana. Les entrades per a la proposta d'Escena Germinal es poden adquirir al web del certamen.

El Llindar vol redescobrir llocs patrimonials de la població com a escenaris de propostes culturals que habitualment no s'usen amb aquesta finalitat. A més, l'objectiu dels impulsors és que el nou cicle d'arts esdevingui «estable» per tal de «reforçar» la programació cultural estival, amb la voluntat de crear sinergies i oferir un espai d'exhibició als artistes amb lligams al territori.

