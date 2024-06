El Catllar: talent emergent en un escenari insòlit

El Castell del Catllar forma part del grup de fortaleses que al segle XI es van construir seguint el curs baix del riu Gaià, que en aquella època era terra de frontera entre el regne dels comtats catalans i al-Àndalus. El recinte, adquirit i recuperat per l’Ajuntament el 2002, és una construcció de planta gairebé triangular, que compta amb un fossar, un perímetre murallat, dues torres a la façana principal i un pati central. A més, s’hi conserva també l’antic pou de glaç, una construcció de grans dimensions que també va servir com a magatzem del vi i de les eines del camp.

Ara, aquest pou serà l’escenari d’un nou cicle de concerts, Vespres al Pou de Glaç, que s’han programat per a aquest pròxim cap de setmana i que, com el mateix pou, té diversos trets que el fan singular. D’entrada, la iniciativa de la proposta, que ha sorgit de l’associació cultural La Catllerenca, la qual ha trobat en l’Ajuntament la complicitat necessària per tirar-lo endavant. El segon tret distintiu del cicle és la seva voluntat de portar talent emergent provinent de pobles i comarques allunyats de les grans capitals. I fer-ho, a més, amb actuacions de petit format –l’aforament és d’unes vint-i-cinc persones– sense tancar-se a cap generació d’espectadors. «Volem bastir un pont intergeneracional que sigui atractiu per a tothom, sense mirar edat, gèneres ni gustos», afirma Pol Segarra-i-Carré, codirector del cicle, juntament amb Ferran Rull.

En aquesta primera edició Segarra-i-Carré, que també és el director artístic del projecte, ha programat dos concerts. El primer es farà dissabte 29 de juny amb Bru, el projecte musical de la compositora i cantant lleidatana Berta Saura, que al setembre actuarà al Mercat de Música Viva de Vic i que promet ser una de les descobertes de la temporada. L’endemà diumenge, dia 30, actuarà el músic de Maçanet Albert Lax.

A partir d’aquesta arrencada, la voluntat dels impulsors de Vespres al Pou de Glaç és anar consolidant el cicle ampliant el nombre d’artistes i concerts amb la premissa de programar sempre respectant les paritats, tant pel que fa a l’origen de les propostes, equilibrant les que són del Camp de Tarragona amb les que venen de fora, i també pel que fa al gènere dels intèrprets.

Les entrades tenen un preu de 4 euros i ja es poden comprar a través de la web de TRESC, Club Català de Cultura, principal soci oficial d’aquest nou cicle de concerts. Les portes s’obriran a les 19h i el concert començarà a les 19.30h.

Et pot interessar: