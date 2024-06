Torredembarra celebrarà una Festa del Quadre més inclusiva i familiar

Torredembarra té enllestit el programa de la Festa del Quadre de Santa Rosalia amb més de 25 actes, del 5 al 16 de juliol. A banda de la programació habitual, amb el Seguici, les processons, els concerts, els actes culturals o els castells, aquest any el Tram Tranquil i el Festival FoodTruck seran les novetats.

Ahir va tenir lloc la presentació del programa davant de Cal Saia, «a la casa d’origen que dona el nom a aquesta festa que presentem», va iniciar el regidor de Festes, Xavier Suárez. Dins de la Festa del Quadre «hem volgut fomentar una celebració i un ambient familiar amb més activitats de dia, com la primera edició del Festival FoodTruck», va explicar Suárez. Una edició que durarà tres dies (12, 13 i 14 de juliol) i que estarà obert fins a la finalització dels actes diaris programats per l’ajuntament a l’aparcament Mañé i Flaquer.

Pel que fa a l’altra novetat, el Tram Tranquil, el mateix regidor remarcava que «és un dels punts més importants del Quadre que ens permetrà tenir una festa més inclusiva i aconseguir introduir-hi les necessitats de tothom». El carrer de Santa Rosalia serà un espai inclusiu i preferent per les persones amb capacitats diverses i persones grans.

Els elements del Seguici ballaran sense trons i reduint el so tant com sigui possible perquè les persones amb sensibilitats també en puguin gaudir. «La idea és que totes aquelles entitats que participen, sobretot aquelles amb foc, no farien ús de la seva pirotècnia o reduirien el so», va comentar el regidor. El 15 de juliol, a la plaça del Castell, també hi haurà un espai reservat per a les persones amb mobilitat reduïda i amb capacitats diverses. «La motivació principal és d’obrir la nostra festa a tothom», va assegurar Suárez.

Per tirar endavant el projecte s’ha creat una Comissió de Festes Inclusives, que la formen els actors socials implicats del municipi: la Fundació Pere Badia, la Fundació Onada i l’Associació Matinada; la Regidoria d’Acció Social i la Regidoria de Festes.

Les reunions dins la comissió i amb les entitats que formen part de la Festa del Quadre han estat nombroses per poder exposar les necessitats de cadascú. Una de les representants de la comissió, Miriam Valls, va expressar: «Volem crear espais còmodes, ja sigui per a infants amb por al soroll, persones amb fotosensibilitat i gent gran És molt important visibilitzar, sensibilitzar, conscienciar i promoure que les festes siguin accessibles per a tothom».

D’altra banda, de cara Santa Rosalia, el regidor no descarta aplicar més mesures, si els resultats del Quadre són positius. «Estem treballant pel futur de les altres festes, però és evident que volem començar de forma moderada amb petits passets», va afirmar el regidor de Festes.

El mateix Suárez també va agrair a les entitats la seva implicació i va emfatitzar la importància d’aquestes a l’hora de dur a terme activitats culturals i festives. Enguany, però, la processó marinera, on els pescadors porten la imatge de la Mare de Déu del Carme fins a la mar, serà el 20 de juliol. El canvi de data és per conciliar els dies laborables dels pescadors amb la celebració. «Els pescadors ens van fer la petició de fer-ho dissabte per no perdre un dia de feina, per això el canvi de dia», va apuntar Suárez.

