El Misteri de la Selva arrenca els assajos i treu a la venda les entrades anticipades

Ja es poden adquirir les entrades anticipades per al vint-i-quatrè cicle de representacions del Misteri de la Selva, que tindran lloc el 14 i 15 d’agost a l’Església de Sant Andreu Apòstol. A més, el Patronat de la representació ha programat una activitat especial per a aquest dijous, amb l’objectiu d’iniciar els assajos. A banda de reunir el cos actoral i cantaire de les últimes edicions de la peça assumpcionista, també s’ha fet una convocatòria oberta a aquelles persones aficionades al cant i a la interpretació que estiguin interessades a conèixer i introduir-se en el Misteri.

A partir de les 21.00 h, a la plaça de les Pletes de la Selva del Camp, s’oferirà a tothom un taller gratuït de teatre al qual seguirà un ressopó a la mateixa plaça. Les encarregades de dirigir el taller seran les actrius Roser Martínez i Cristina Masdeu.

El Misteri de la Selva data del segle XIV i es tracta la peça teatral més antiga que es conserva íntegra en la llengua catalana. Es va localitzar a finals del segle XIX, es va recuperar a mitjan segle XX i es representa des de 1980 a la Selva del Camp.

Com adquirir les entrades

La venda es realitza a través del portal Entràpolis i els preus dels tiquets s’ofereixen a 12 euros per persona. A més d’oferir-se la venda per internet, també s’ha reservat una part de les localitats disponibles per tal de vendre-les a taquilla abans de cada representació, tant el dia 14 com el dia 15. La representació de la peça assumpcionista ha optat per repetir la venda telemàtica per així «mantenir l’aposta d’arribar al màxim nombre de públic i fer-ho de la manera més senzilla possible».

