L’aparcament dissuasiu de la Fontcoberta de Cambrils guanya 70 places

L'Ajuntament de Cambrils, a través de l’empresa municipal Aparcam, ha realitzat treballs d’adequació a l’aparcament de la Fontcoberta per millorar els accessos i per optimitzar l’espai per la col·locació de vehicles a la finca. Les obres, que finalitzaran aquest dijous, permetran guanyar unes 70 places d’aparcament en aquesta zona, situada al costat del vial del Cavet, entre el carrer camí de Sant Joan i la riera del Regueral, al límit amb Vinyols i els Arcs.

El regidor de Mobilitat, Enrique Arce, ha afirmat que el govern segueix treballant per donar alternatives per aparcar i ajudar a descongestionar les zones de la ciutat amb dèficit d’aparcaments. En la mateixa línia, el regidor d’Obra Pública, Enric Daza, ha explicat que cal allunyar el trànsit del centre neuràlgic per poder avançar cap a un model d’urbanisme comercial i turístic sostenible que doni prioritat a les persones i faciliti la futura implantació de les Zones de Baixes Emissions.

Cal recordar que abans de Setmana Santa ja es van obrir dos aparcaments dissuasius per donar solucions a dues zones de la ciutat: una àrea de 1.800 m2 situada al final el carrer Miguel Hidalgo, a la zona de la Llosa, amb capacitat per 100 vehicles, i una altra de 1.600 m2 a Cambrils Badia, al final del carrer Bèlgica, on hi poden aparcar 70 vehicles.

D’altra banda, l’Ajuntament té previst condicionar l’accés de l’aparcament dissuasiu a la zona d’Antigons, especialment funcional per a usuaris que accedeixen als serveis de l'Hospital Lleuger, Ajuntament o Poliesportiu.

Horari d’estiu de les zones d’estacionament regulat

La temporada d’estiu en les zones d’estacionament regulat de Cambrils es va iniciar el passat dissabte 1 de juny i s’allargarà fins el 30 de setembre. Això comporta l’activació de la zona d’Horta Santa Maria i de l’avinguda Diputació des de la Rambla Regueral fins a la frontera amb Salou.

Durant el període estival, la intensificació de la demanda d’aparcament en diferents zones de Cambrils fa necessària l’activació de les zones blaves i taronges en aquests espais. Cambrils disposa de diferents opcions per aparcar en funció de les necessitats d'estada de les persones usuàries. Les zones blaves s'utilitzen per fomentar una alta rotació de vehicles, mentre que les zones taronges, amb tarifa reduïda, estan destinades a l'aparcament de llarga durada, amb una estada màxima de fins a 9 hores.

Et pot interessar