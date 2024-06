Un tren de mercaderies avariat obliga a tallar l'R15 de Riudecanyes fins a Pradell

Un tren de mercaderies s'ha avariat aquest dissabte a la tarda a Riudecanyes i ha obligat a interrompre la circulació de l'R15 de Rodalies de Catalunya entre aquesta població i Pradell (Priorat).

Es tracta d'un tram de via única per al qual, segons Rodalies, s'oferirà un servei alternatiu per carretera.

Protecció Civil ha posat en prealerta el pla per emergències en el transport de viatgers per ferrocarril (Ferrocat). L'R15 connecta l'Estació de França de Barcelona amb Riba-roja d'Ebre (Ribera d'Ebre) passant per Tarragona i Reus.

