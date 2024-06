Trens Dignes exigeix concreció sobre les obres de canvi d'ample de via i tem perdre més serveis a les Terres de l'Ebre

La plataforma Trens Dignes demana informació sobre l'inici, durada i conseqüències de les obres de canvi de l'ample de via, d'ibèric a europeu, en els trams de l'R15 i l'R16 que poden afectar el servei a les Terres de l'Ebre.

Segons «les previsions d'obra» d'Adif, al setembre s'ha d'implementar l'ample mixt al corredor del Mediterrani, entre Vila-seca, Tarragona i Sant Vicenç de Calders. Trens Dignes es pregunta quines freqüències es veuran afectades pels treballs, si s'oferirà transport alternatiu, i si hi haurà maquinària «adequada» per oferir les freqüències actuals així com recuperar les de velocitat alta. «Exigim que aquest impàs serveixi per revertir els problemes ferroviaris de les Terres de l'Ebre», ha dit la portaveu Cinta Galiana.

Des de Trens Dignes es mostren «preocupats» per un calendari d'obres que no es concreta i que no se sap com afectarà els serveis ferroviaris després de l'estiu. Segons fonts d'Adif, aquest calendari d'obres és una previsió fins que els projectes no estiguin «definits». La portaveu Cinta Galiana ha reclamat que es concreti el detall d'aquestes obres i quins perjudicis tindrà per als usuaris de les Terres de l'Ebre.

La plataforma reconeix que té por que la implementació de l'ample de via europeu torni a perjudicar el territori, recela de «quin tipus de trens» quedaran a la línia de Rodalies R15 i R16 i lamenta que això mantingui aturat el retorn del servei de velocitat alta Avant que tant es reclama des de l'Ebre. De fet, Galiana ha qüestionat si hi haurà «prou trens» adaptats a l'ample europeu per garantir les freqüències actuals a les Terres de l'Ebre.

Trens Dignes remarca que «la situació és molt fràgil» pel que fa al transport ferroviari al territori, «la gent no s'atreveix a usar el tren» i les Terres de l'Ebre es queden «endarrerides» i «amb molts interrogants» davant dels canvis previstos. Tampoc la promesa del Govern de desplegar l'Autoritat Territorial de Mobilitat de les Terres de l'Ebre se sap si es concretarà amb els canvis a l'executiu català.

La plataforma també ha denunciat «l'abandonament» que està patint l'estació de l'Aldea, on en mig any s'ha reduït el personal d'atenció a l'usuari, s'ha tancat el bar i no s'hi fa cap mena de manteniment, no funcionen les màquines dispensadores de bitllets ni tan sols van els rellotges o encara marquen l'horari d'hivern. Aquesta situació és un símptoma preocupant per a Trens Dignes del desinterès pel bon funcionament del servei de trens al territori.

