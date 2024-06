Renfe modifica les compensacions per la puntualitat i ja no tornarà bitllets d'AVE amb retards de 30 minuts

Renfe ha actualitzat el seu compromís de puntualitat i, a partir de l’1 de juliol, tornarà l’import íntegre del bitllet de l’Ave, Avlo, Alvia, Euromed i Intercity quan el retard superi els 90 minuts (30 minuts fins ara), encara que ha introduït un sistema de punts que permet obtenir fins el 200 % de l’import.

El Consell d’Administració de la companyia pública ha aprovat aquest dimecres l’actualització del compromís de puntualitat per situar-lo al mateix nivell que la resta dels operadors i contempla tres sistemes de devolució de l’import del bitllet en cas de retards superiors a 60 i 90 minuts.

Fonts pròximes al Consell de Renfe han explicat a Efe que amb aquesta actualització del compromís de puntualitat la companyia es situa en les mateixes condicions que la resta dels operadors d’alta velocitat (Ouigo i Iryo) quant a indemnitzacions per demoris, però ofereix, diuen, el millor compromís de puntualitat del mercat.

Fins ara Renfe tenia condicions més avantatjoses que les que estableix la normativa en la seva política de reemborsos per retards i adobava el 50 % del bitllet d’alta velocitat o afluixa distància quan el retard superava els 15 minuts i el 100 % del preu si era major de 30 minuts.

Amb el nou sistema, les compensacions passen a ser del 50 % per a retards de més de 60 minuts i del 100 % per a aquells superiors a 90 minuts, en les mateixes condicions que estableix la norma general.

A més de la possibilitat de reembors en metàl·lic (o a la targeta bancària) actual, Renfe en suma unes altres dos: la devolució del 200 % de l’import al que es tingui dret en funció de la demora però en punts, als quals ha cridat «Renfecitos», a través de la targeta de fidelització Más Renfe, per utilitzar en altres viatges.

La tercera possibilitat és la compensació en un val de compra per a un altre bitllet, amb la qual el reembors en euros serà l’equivalent al 150 % de l’import indemnitzable tant per a retards de 60 minuts com per als superiors a 90 minuts.

Els bitllets comprats abans de l’1 de juliol segueixen sota l’actual compromís, de 50 % amb 15 minuts de demora i 100 % amb 30 minuts.

La compensació per retards, que porta aplicant-se des de 1992, va costar a Renfe 42 milions el 2023 encara que, si tots els viatgers que tenien dret a ella l’haguessin demanat, l’import hauria arribat fins i tot als 60-70 milions d’euros.

Les devolucions dels imports dels bitllets es produeixen sempre que hi hagi un retard en l’arribada del tren encara que les causes de la demora no siguin imputables a la mateixa Renfe.

De fet, la setmana passada la companyia va calcular que hauria de tornar 800.000 euros per retards deguts a una avaria a la catenària, seguida d’una baixada de viatgers a la via, que va obligar a parar tot el trànsit en un túnel a prop de l’estació de Madrid-Chamartín.

Uns 50 trens i 20.000 viatgers es van veure afectats al llarg del dia per aquesta baixada de viatgers a les vies, que va obligar a tancar completament a la circulació el túnel complet i va produir efectes en cadena a les entrades i sortides de Chamartín.

