Restablert el pas de trens entre Riudecanyes i Pradell després de l'avaria d'un comboi de mercaderies

El pas de trens entre Riudecanyes i Pradell de la Teixeta ha quedat restablert aquest dissabte al vespre després de diverses hores interrompuda per l'avaria d'un comboi de mercaderies a la tarda.

El tren ha quedat aturat en un tram de via única i això ha obligat a tallar l'R15 de Rodalies de Catalunya, que uneix l'Estació de França de Barcelona amb Riba-roja d'Ebre (Ribera d'Ebre) passant per Tarragona i Reus. De fet, un material amb una cinquantena de passatgers ha hagut de recular fins a l'estació de Reus a causa de la interrupció del servei.

Protecció Civil ha posat en prealerta el pla per emergències en el transport de viatgers per ferrocarril (Ferrocat) mentre ha durat la incidència. Rodalies ha informat que s'ha ofert un servei alternatiu per carretera entre les estacions afectades.

