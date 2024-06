Un jove ha denunciat l'agressió LGTBI-fòbica que ha patit en un tren de l'R16 que viatjava de Cambrils a Barcelona. Els fets van tenir lloc diumenge al voltant de les nou del matí quan un home va escridassar quatre nois que viatjaven en el comboi i va qualificar-los «d’andrògens».

En un missatge que una de les víctimes ha difós a través de les xarxes socials, ha explicat que l'agressor va llençar-los un plat de mandonguilles per sobre. Alhora, ha revelat que en alertar el personal de seguretat de Renfe, aquest va indicar-los que «no es podia fer res perquè no hi havia interventor». La companyia ha lamentat els fets i ha dit que ha traslladat el cas al departament corresponent perquè s’esclareixi què va passar exactament.

En el missatge publicat a les xarxes socials, la víctima ha afirmat que el responsable de seguretat va dir-los que no podia creure’ls a ells ni a l’agressor i que poc s’hi podia fer. «Què ha de passar perquè ens emparin en aquests casos i es pugui denunciar degudament? », s’ha preguntat el jove que ha demanat si cal arribar a extrems que impliquin que els colpegin o els facin sang.

Per la seva banda, l'Observatori contra l'LGTBI-fòbia ha condemnat l'episodi i ha ofert suport a les víctimes, tant pel que fa a l'atenció jurídica com a la psicosocial.

