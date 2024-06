Unes 45.000 persones passen per la 65a Fira de Cambrils

La 65a edició de la Fira de Cambrils ha tingut una afluència de 44.928 persones registrades en el conjunt dels tres dies. Aquesta xifra és la més alta en els últims quatre anys que s’han realitzat els recomptes. El 2018 la fira va rebre 35.277 visitants, el 2019, la xifra va pujar a 44.710, i el 2022 va baixar fins a 43.107.

Per jornades, el dissabte va ser el dia de màxima afluència, amb 21.026 persones comptabilitzades (el 47% del total). El diumenge es van comptabilitzar 16.987 persones (38%) i divendres -només en horari de tarda, se'n van registrar 6.915 (15%).

Les dades corresponen a les entrades comptabilitzades dels quatre punts de comptatge establerts: el carrer Josep Serra i Dalmau, el Pont de Nou Cambrils, el Passeig Albert amb carrer Hospital i la plaça de la Vila. El procés de comptatge s'ha dut a terme en horari de 16 a 21h divendres i en horari d'11 a 21h dissabte i diumenge.

El Departament de Promoció Econòmica de l’Ajuntament ha valorat molt positivament la Mostra d’Artesans Cervesers, amb la incorporació de la plaça del Setge com a nou espai de la fira, on es van vendre més de 3.000 cerveses.

La Mostra d'Artesans Cervesers es va situar a la plaça del Setge.Ajuntament Cambrils

Altres aspectes destacables van ser la millora de la recollida selectiva, l’atractiu de la nòria de 35 metres, i la mobilitat sostenible amb la posada en marxa d’un nou servei especial d’autobús urbà. L’única inconveniència va ser el temporal de dissabte a la nit, que per horaris va tenir molt poca afectació en el funcionament normal de la fira.

La Fira Multisectorial de Cambrils va comptar amb una nòria de 35 metres.Ajuntament Cambrils

La regidora de Promoció Econòmica s’ha mostrat satisfeta d’haver celebrat la 6a Fira «sense haver perdut la seva essència i haver incorporat criteris de sostenibilitat». Entre les activitats, Neus Cárdenas ha destacat la celebració d’aquesta primera mostra de cervesa artesana de les comarques tarragonines, que s’afegeix al calendari gastronòmic de Cambrils i serveix per posar en valor i donar a conèixer aquest producte de proximitat. La regidora ha explicat que la nova proposta va tenir molta acceptació per la professionalitat dels mestres cervesers, que van oferir fins a 60 cerveses diferents.

Pel que fa a la plaça del Setge com a emplaçament de la mostra de cervesa, Cárdenas ha afirmat que va ser un encert per la comoditat, la funcionalitat i l’atractiu d’un espai obert, apte per tota la família, amb grades, gespa, escenari, música ambient i vistes. «És un lloc de pas que hem estrenat i que cal integrar en el circuit de la fira», ha apuntat la regidora.

Per la seva part, l’alcalde de Cambrils ha posat en valor al model de turisme de Cambrils, amb capacitat per captar turisme de qualitat i d’adaptar la seva oferta als nous temps, com demostra una fira amb 65 anys d’història i en constant adaptació.

