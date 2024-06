El TramCamp tindrà uns 2,5 quilòmetres de catenària al seu pas per Cambrils

El tramvia del Camp de Tarragona tindrà uns 2,5 quilòmetres de catenària aèria al seu pas per Cambrils. El consistori i els tècnics del Departament de Territori i Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) han pactat que l'alimentació elèctrica es faci a l'alçada de Vilafortuny.

El regidor d'Urbanisme de la ciutat, Enric Daza, ha detallat a l'ACN que la proposta preveu que la catenària vagi des del carrer Camí del Corralet fins pràcticament el límit amb Salou. Daza confia que el projecte avanci per l'impacte que tindrà a nivell d'obres públiques pel municipi i valora positivament l'adequació a la trama urbana del centre de la ciutat. A Cambrils, el tramvia usarà cinc quilòmetres dels nou que ocupava l'antiga línia ferroviària.

Daza s'ha mostrat satisfet de les converses que han mantingut des de fa anys amb la Generalitat i que s'han acceptat les al·legacions que han anat fent. Entre aquestes hi havia el fet que el traçat arribi fins a l'actual estació d'Adif -Cambrils Nord-, enlloc d'acabar-se a la de Cambrils Centre, just a tocar de l'Institut Ramon Berenguer IV. Aquest tram però, no està inclòs en la primera fase del projecte que ha d'unir la ciutat amb Vila-seca, sinó que es farà just després. El director general d'Infraestructures de Mobilitat, David Prat, ha indicat que la intenció de Territori és «accelerar al màxim» aquesta segona fase per arribar a Cambrils Nord «l'abans possible».

A banda, aquest segment que queda a l'oest de la riera d'Alforja tindrà finalment tres parades: l'antiga estació de tren, una al carrer Moragas i Barret i Cambrils Nord. Aquesta intermèdia també s'ha inclòs a partir de les converses entre les administracions i, finalment, el municipi tindrà set parades.

Un dels esculls que s'haurà de superar és precisament la riera d'Alforja. Daza ha detallat que l'actual pont «anirà fora» i se'n farà un de «més modern i lleuger» que permetrà mantenir la cota del passeig Sant Joan Baptista de la Salle i evitar el pas subterrani actual, on s'hi acumula molta aigua quan hi ha pluges intenses, fet que genera problemes de mobilitat i seguretat.

Quasi 8 milions en obres

Pel regidor el projecte del tramvia a Cambrils va més enllà d'una qüestió de mobilitat i és un tema d'obra pública. «El tramvia ha d'estar adequat a l'entorn i sobretot amb els carrers anivellats, on no hi hagi ni una barrera arquitectònica ni un talús», ha comentat. Per això, ha apuntat que ja han adjudicat dos projectes que actuen sobre tots els ponts i passos a nivell que hi ha a la localitat. El primer és de 5,8 milions d'euros, mentre que el segon d'1,9 milions «actua directament sobre el traçat del tramvia». «Són ponts que passen entrevies, per damunt o per sota; és una actuació d'obra pública que converteix aquests espais en un creuament a nivell i és molt important que aquestes inversions tirin endavant», ha remarcat. En concret es tracta dels ponts de l'avinguda Vilafortuny i del de l'avinguda de Mas Clariana, entre altres.

Finalment, respecte l'oposició de Salou al tramvia, Daza ha valorat que cada municipi «ha de fer el seu camí». «Sempre esperem que al final hi hagi entesa i hi acabi passant un tramvia, un bus o un avió, aquest espai de l'antic traçat s'ha d'adequar», ha defensat. Finalment, ha valorat positivament el projecte del tramvia per la cohesió que li donaria al Camp de Tarragona i ha recordat que l'última paraula sobre quin mitjà de transport s'implementarà «la tindrà la Generalitat».

Et pot interessar