L’alumnat del PTT de Vendes de Cambrils lliura 450 euros a la campanya 'Cambrils pels valents'

L’alumnat del Programa de Formació i Inserció del Pla de Transició al Treball (PFI-PTT) d’Auxiliar de Vendes, Oficina i Atenció al Públic de l’Escola d’Hoteleria i Turisme de Cambrils ha lliurat un donatiu de 450 euros a la campanya Cambrils pels valents, que recapta fons pel Pediatric Cancer Center de l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona.

Els diners s’han aconseguit amb l’activitat de recollida i venda de roba de segona mà a la botiga que el PTT va inaugurar el març del 2023 a l’Escola d’Hoteleria i Turisme. Aquesta activitat es va engegar amb un doble objectiu. Per una banda, pretén conscienciar l’alumnat de la necessitat de reciclar i reutilitzar roba per tal de donar-li una segona vida. Per l’altra, la iniciativa vol contribuir amb la seva feina en un projecte social en benefici de la comunitat.

Aquest curs s'han destinat tots els beneficis a l'hospital oncològic pediàtric de Sant Joan de Déu, que és un centre de referència per al tractament i investigació del càncer infantil.

Els PFI en la modalitat PPT s’imparteixen a l’Escola d’Hoteleria de Cambrils mitjançant un conveni entre el Departament d’Educació de la Generalitat i l’Ajuntament de Cambrils. A Cambrils s’ofereixen quatre perfils: Auxiliar de cuina i restauració; Auxiliar de Vendes, oficina i atenció al públic; Auxiliar de vivers i jardins, i Auxiliar de preparació i comercialització de peix i marisc.

El regidor d’Educació, Jordi Barberà, ha posat en valor el compromís de l'Ajuntament per aconseguir que els nois i noies que no es graduen en ESO tinguin segones oportunitats i puguin retornar al sistema educatiu o bé accedir al món laboral.

Et pot interessar