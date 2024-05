Exhibicions, mercats i una àmplia oferta: arrenca la Fira Multisectorial de Cambrils

Un total de 225 empreses ompliran els més de 50.000 m² d'exposició durant la Fira Multisectorial de Cambrils, que compta amb una àmplia oferta de sectors d’automoció i motocicletes, maquinària agrícola i jardineria, comerç i serveis, energies renovables, salut i lleure, i molt més.

L’espai Sarau Jove serà una de les principals novetats i oferirà dues nits de música i demostracions al Parc del Pinaret del 31 de maig i l’1 de juny de 23 a 3 hores de la matinada. A més, hi haurà exhibicions d'skateboard i scooter. L'accés al parc es farà pel carrer Josep Serra i Dalmau i l'entrada serà gratuïta

Una altra novetat destacada serà la Mostra d’Artesans Cervesers del territori, que se celebrarà a la plaça del Setge el divendres de 18 a 22 hores i el dissabte i el diumenge de 12 a 15 i de 17 a 23 hores. Durant els tres dies es podrà tastar la cervesa artesana tot fent un mos amb música ambient.

Per la seva banda, l’esdeveniment també comptarà amb el tradicional mercat d’artesania pels carrers del Barri Antic de la ciutat, una mostra d’oficis antics com fusters, ferrers, esparters, picapedrers o bufadors de vidre, entre d’altres. Com cada any, l’espai de Firetes serà la diversió dels més petits i petites de casa. En aquesta edició, entre altres atraccions, s'estrena la nòria skyland de 33 metres d’alçada per a contemplar el terme com mai.

A partir de dijous 30 de maig a les 17 hores s'obriran les portes amb la promoció 2x1 per aquella mateixa tarda. Les Firetes comptaran amb horaris concrets per a les persones amb autisme i/o alteracions sensorials, i s’hi podrà pujar sense llums i so divendres de 17.30 a 18.30 h i dissabte i diumenge d'11 a 12 h i de 17.30 a 18.30 h.

Durant els tres dies, la Fira disposarà del servei gratuït especial de bus urbà; la línia urbana dels barris de ponent i llevant a la Fira i viceversa, de 10:30 a 14 h i de 16:30 a 0:00 h. El servei oferirà un autobús cada mitja hora a la Fira i cada hora als barris.

A més, fins a exhaurir existències, dissabte i diumenge, si es ve amb bus urbà a la Fira s’obtindrà un tiquet per a les atraccions de les Firetes. També hi haurà el servei del trenet turístic, que connectarà cada 60 minuts des de la parada del Patronat de Turisme fins a la parada del Passeig Albert i viceversa. El preu del trajecte serà d’1 €.

