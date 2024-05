Desmantellen dos cultius amb 4.900 plantes de marihuana a La Febró i Mont-ral

Els Mossos d’Esquadra del Grup de Delinqüència Urbana de les comissaries de Cambrils, Falset i Reus, així com agents de la Unitat de Seguretat Ciutadana de la comissaria de Valls, van desmantellar aquest dimarts dos cultius de marihuana als termes municipal de La Febró (Baix Camp) i Mont-ral (Alt Camp).

A primera hora del matí es va dur a terme un operatiu després de confirmar l’existència d’una possible plantació de marihuana repartida en diversos bancals ubicats en una zona boscosa de difícil accés a La Febró.

Tot i les dificultats orogràfiques del terreny, els agents van arribar fins a les parcel·les on hi van localitzar 2.800 plantes de marihuana de fins a trenta centímetres d’alçada. També hi havia un sistema de regadiu format per unes canonades de plàstic procedents d’unes basses d’aigua.

A pocs metres de distància, els agents van observar un campament amb diverses tendes on algú hi havia pernoctat i en què s’hi van trobar begudes i aliments, motxilles, roba i diversos productes fitosanitaris per a la protecció i el creixement dels cultius.

Tenda habilitada en la plantació localitzada a La Febró.Mossos d'Esquadra

La investigació continua oberta per tal d’identificar els responsables d’aquesta plantació.

Dos detinguts a Mont-ral

De manera simultània, agents de la Unitat de Seguretat Ciutadana de la comissaria de Valls, van desmantellar el mateix dimarts una altre cultiu de 2.100 plantes d’entre 30 i 40 centímetres d’alçada repartides en dues parcel·les d’una zona boscosa de Mont-ral.

Després d’arribar-hi a través d’un camí, els mossos van localitzar dos homes i diverses tendes equipades amb llits, una cuina i una dutxa. Els dos terrenys de conreu s’abastien d’aigua a través d’un sistema de canonades de plàstic procedents de diverses basses de reg.

Tenda de campanya on pernoctaven els dos detinguts a Mont-ral.Mossos d'Esquadra

Finalment, els dos homes de 20 i 21 anys els quals es cuidaven del manteniment i vigilància d’aquesta plantació, van quedar detinguts com a presumptes autors d’un delicte contra la salut pública.

Ambdós van passar ahir a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Valls.

