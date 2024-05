Detenen dos homes a Reus per tràfic de drogues i intervenen 47 tauletes d'haixix

Els Mossos d'Esquadra de l'Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO) de Tarragona van detenir el 27 de maig, a Reus dos homes de 35 i 47 anys, com a presumptes autors d’un delicte contra la salut pública i un delicte de resistència i desobediència als agents de l'autoritat.

La nit del mateix dia, agents de l'ARRO estaven realitzant un control de pas a la carretera N-420 a l'alçada del quilòmetre 878, dins el terme municipal de Reus, quan van detectar que, a uns cent metres, un vehicle s’aturava i una persona vestida de fosc sortia corrents de l'interior i marxava camp a través per un dels costats de la via.

Ràpidament, un vehicle d'intervenció ràpida del dispositiu policial va adreçar-se al lloc, però el cotxe que s'havia aturat va iniciar maniobres per tal de fugir dels mossos, posant en greu perill la seguretat dels ciutadans que circulaven per la via i dels mateixos agents actuants.

Després de diversos intents de fugida, els agents van aconseguir aturar el vehicle. A l'interior hi anaven dos homes i a l'escorcoll del cotxe es va localitzar una caixa precintada que contenia tres bosses envasades amb marihuana i tres bosses més, amb quaranta-set tauletes d’haixix.

En l'escorcoll d'un vehicle es van localitzar tres bosses amb marihuana i tres bosses més, amb quaranta-set tauletes d’haixix.Mossos d'Esquadra

Els dos homes, amb més d'una quinzena d'antecedents policials relacionats amb la mateixa tipologia delictiva, van quedar detinguts per un delicte de tràfic de drogues i per un delicte de resistència i desobediència als agents de l'autoritat.

La investigació continua oberta per tal de localitzar la persona que va fugir corrents.

Els detinguts han passat avui a disposició judicial, davant el jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Reus.

Et pot interessar