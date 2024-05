Desmantellen el primer macrolaboratori de cocaïna en un xalet de Cambrils

Agents de la Policia Nacional han desmantellat el primer macro laboratori de processament de clorhidrat de cocaïna liderat per una cèl·lula del «Balkan Cartel». Aquest estava situat en un xalet, en una zona rural pròxima al municipi de Cambrils.

El dispositiu policial, en el qual han participat més de 30 agents de diferents unitats policials, ha permès arrestar 8 persones i intervenir -més dels 1.000 quilos de matèria primera impregnada en cocaïna- 6.000 litres de precursors, 25 quilos de clorhidrat de cocaïna, 70 quilos de pasta base de cocaïna en diferents fases d’elaboració, 52 quilos de marihuana i diversa maquinària, així com 6.000 euros i dos vehicles.

L’organització criminal estava formada per ciutadans d’origen albanès pertanyents al «Balkan Cartel», encarregats de les funcions de lideratge i supervisió del laboratori, i per colombians experts portats expressament per cuinar la substància estupefaent.

La cocaïna venia camuflada en un material de construcció similar al guix, del qual s’han intervingut més de 1.000 quilos, i els investigats canviaven l’envàs original de l’esmentat material per dificultar el seu rastreig.

El laboratori desmantellat comptava amb una capacitat de processament que ascendia a més d’una tona de substància contaminada, obtenint un rendiment d’aproximadament 400 quilos de producció.

Investigació

La investigació es va iniciar a mitjans del mes d’abril passat quan, a través dels canals internacionals de cooperació policial, els agents van rebre informació sobre dos ciutadans de procedència albanesa que s’haurien assentat a la província de Barcelona per establir un laboratori d’extracció de cocaïna.

Després de les primeres indagacions, van localitzar un xalet en una localitat de Barcelona i van confirmar la presència dels investigats a l’interior de l’esmentat habitatge, als qui van observar desplaçar-se al costat d’una altra persona d’origen hispanoamericà, i reunir-se posteriorment amb un altre ciutadà d’origen sud-americà.

La investigació va revelar una gran quantitat de mesures de seguretat adoptades pels albanesos en els seus desplaçaments, utilitzant per això diversos vehicles de lloguer que canviaven sovint per dificultar la seua identificació. Va ser en un d’aquests desplaçaments quan els agents van detectar com els investigats es dirigien a una zona de trasters on els van observar introduint una gran quantitat de garrafes transparents etiquetades com a substància perillosa.

De forma paral·lela, les autoritats policials de Colòmbia van informar la Policia Nacional de la intenció de dos nacionals colombians de traslladar-se a Espanya per treballar en un gran laboratori de cocaïna liderat per ciutadans d’Europa de l’Est. Arran d’això els agents els van identificar, acreditant que es tractava de les persones que s’havien reunit amb els albanesos i comprovant que mancaven d’ocupació alguna al nostre país.

Les gestions policials practicades van permetre observar que en els dies posteriors es van dedicar a visitar altres compatriotes colombians de la zona i com, després de diverses setmanes, tornaven a reunir-se amb un dels albanesos investigats. Aquesta trobada, breu i en el qual els implicats van adoptar fortes mesures de vigilància, confirmava la connexió entre les organitzacions criminals de Colòmbia i la península dels Balcans.

Laboratori

A començaments de maig, els agents van detectar el desplaçament d’un dels investigats albanesos des de Barcelona fins un xalet ubicat en una finca pròxima al municipi de Cambrils. A més d’estar situada en una zona rural de poca afluència de persones, reunia totes les qualitats –proximitat de les vies principals i densitat de la vegetació de la finca, entre d’altres- per poder establir en ella un laboratori de processament de cocaïna i dur a terme la seua activitat de forma ràpida, discreta, segura i pràcticament indetectable a ulls de qualsevol que passés per allà.

Amb l’avanç de les indagacions, els agents van acreditar nombrosos trasllats de bosses i caixes des de l’habitatge de Barcelona fins la finca de Cambrils per part dels ciutadans albanesos.

Els investigats emmagatzemaven el terraplast en un cobert situat al costat del laboratori per accelerar la producció en comptes de tenir-lo sota custòdia en un lloc diferent –que sol ser l’habitual-, prioritzant així la velocitat de producció a la seguretat.

Així mateix, van observar com els investigats van començar a incrementar les mesures de seguretat. En aquest sentit, van passar a utilitzar en els seus desplaçaments només motocicletes, la qual cosa els permetia moure’s amb més rapidesa i dificultar el seu seguiment, i a dur a terme les trobades amb altres persones de forma fugaç en llocs públics i oberts (tals com els aparcaments de supermercats) per no ser descoberts a possibles passis de substància estupefaent i, al seu torn, de poder detectar possibles vigilàncies sobre ells.

Registre al maig

Després d’observar la frenètica activitat dels investigats dins de la finca, que arribaven a treballar fins altes hores de la matinada, a mitjans del mes de maig es va realitzar el registre del xalet en el marc d’un dispositiu policial en què van participar més de 30 agents de diferents unitats.

Va ser a la part baixa de l’habitatge on es va localitzar un gran laboratori d’extracció de cocaïna. Aquest es trobava preparat per processar més d’una tona de material contaminat (terraplast angular) del qual anaven a extreure entre 400 i 600 quilos de cocaïna llesta per distribuir-la al mercat. A més, al seu interior hi havia quatre persones treballant; dos d’origen colombià i unes altres dos d’origen albanès supervisant la correcta marxa de la producció de la droga per al «Balkan Cartel».

Com a resultat del desmantellament del laboratori, els agents van confiscar la pràctica totalitat del material impregnat –més de 1.000 quilos- ja que només van poder cuinar 25 quilos (localitzats en la part superior de la casa) i processar-ne aproximadament uns altres 70 que encara es trobaven en diferents fases del procés d’extracció i, per tant, no eren òptims per a la seva comercialització.

Imatge del material interceptat.Policia Nacional

Així mateix, van intervenir 6.000 litres de precursors i nombrosa maquinària de la que estava compost el laboratori (premsa, logos, filtradora, pulveritzadora, etc).

D’altra banda, i de forma simultània, els agents van realitzar els registres dels habitatges ubicats a la província de Barcelona on es va determinar que residien tots els membres del «Balkan Cartel» involucrats en l’operació. Fruit dels mateixos van localitzar més de 50 quilos de marihuana amb què finançaven la seva activitat il·lícita, així com 6.000 euros i diverses garrafes buides de productes químics utilitzats al laboratori.

