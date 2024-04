La 65a Fira de Cambrils aposta per la sostenibilitat i la inclusió social

Cambrils es prepara per a celebrar un dels seus esdeveniments més esperats: la Fira Multisectorial de Cambrils. La 65a edició es portarà a terme del 31 de maig al 2 de juny de 2024, i, un any més, l’organització preveu penjar el cartell de complet, tant pel que fa a les empreses expositores com per l’afluència de visitants.

La cita pivotarà sobre els eixos del reciclatge, la mobilitat sostenible, la inclusió i la dinamització social i local.

Així, la fira es compromet amb la preservació i la cura del medi ambient a través del triatge selectiu dels residus que es generin. A banda, es realitzaran tallers de reciclatge i compostatge per fomentar la consciència la ciutadania.

A més, per tal de facilitar l’arribada dels veïns al recinte firal, es posaran disposició dues rutes d’autobusos urbans, a través del servei municipal APARCAM, que aproparan els residents de les diferents urbanitzacions i dels barris de Ponent i de Llevant de Cambrils a la Fira. L’objectiu és reduir la petjada de carboni dels vehicles privats i brindar noves oportunitats d’accessibilitat.

Els usuaris podran fer ús d’aquesta línia urbana dels barris a la Fira i a la inversa de 10:30 h a 14 h, durant el matí, i de 16:30 h a 0:00 h,en la franja de la tarda-nit. D’aquesta manera el servei oferirà un autobús cada mitja hora a la Fira i cada hora als barris.

A continuació, també s’implementaran mesures per a la inclusió de les persones amb alta sensibilitat. Serà una fira lliure de petards i pirotècnia i, a més, a l’espai de Firetes s’habilitaran els següents horaris sense so ni música: de 17:30 h a 18:30 h divendres, dissabte i diumenge i d’11 h a 12 h dissabte i diumenge.

Finalment, la Fira comptarà amb la participació d’entitats socials com l’Associació Catalana d’Afectats/des de Fibromiàlgia i d’altres Síndromes de Sensibilització Central (SSC), la Creu Roja Cambrils, Cambrils Pels Valents, l’Associació Antian i la Asociación Autisme Cambrils, amb l’objectiu de i posar en valor la seva tasca i donar-los visibilitat.

