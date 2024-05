El director de producció cinematogràfica Eduard Vallès serà el pregoner de la Fira de Cambrils

El director de producció cinematogràfica cambrilenc Eduard Vallès serà el pregoner de la 65a edició de la Fira Multisectorial de Cambrils. L’acte se celebrarà el proper diumenge 26 de maig a les 12 del migdia al Casal Municipal i comptarà amb servei d’intèrpret de llengua de signes catalana.

Eduard Vallès va guanyar el seu tercer Gaudí a la millor direcció de producció el passat febrer en la 16a gala d’aquests premis de l’Acadèmia del Cinema Català per «Saben Aquell», la ficció biogràfica sobre l’humorista Eugenio dirigida per David Trueba.

Després del pregó, com és habitual, es donarà a conèixer oficialment el pubillatge escollit per aquest 2024 i es lliuraran les plaques a les empreses amb més de 50 anys d’implantació al municipi, i a les entitats cambrilenques que celebren aniversaris acabat en 0.

La 64a Fira Multisectorial se celebrarà del 31 de maig al 2 de juny i durant tres dies convertirà la ciutat en l’epicentre de les activitats comercials i de serveis del Camp de Tarragona amb 50.000 m2 d’exposició comercial, Fira de Firetes, Mercat d’Oficis i Artesania, Fira d’artesans i com a novetat una nòria de 33 metres d’alçada.

A més, enguany s’ofereixen dues rutes d'autobusos urbans per apropar a la fira les persones residents de les diferents urbanitzacions i dels barris de ponent i de llevant.

La trajectòria d’Eduard Vallès

Eduard Vallès cursa estudis d'Imatge i so a Barcelona, que combina amb els primers treballs esporàdics en vídeos, publicitat i curtmetratges. La fase de formació acadèmica finalitza amb diversos seminaris per arreu del país i a la Universitat de Califòrnia Los Angeles Extensión, on estudia diversos màsters dins de l'àmbit de la cinematografia.

Durant uns anys, indaga entre els diferents formats del mitjà audiovisual, participant en els equips de producció de sèries d'entreteniment, sèries de ficció per a televisió, documentals i la posada en marxa d'un canal de televisió.

Actualment desenvolupa funcions de director de producció. Amb aquest càrrec, participa tant en TV movies i mini sèries («23F el dia més difícil del Rei», «Tarancón. El cinquè manament», «Ciutat Neutral», «Una carta per a Eva») com en llargmetratges («El niño de barro», «Les Dones del Anarquista», «The Pelayos», «Solo Quimica», «El Fotògraf de Mauthausen», «Saben Aquell»)

Al llarg de la seva carrera professional ha rebut diversos premis, entre els quals destaquen els reconeixements de l’Acadèmia del Cinema Català amb tres premis Gaudí: l’any 2019 amb la pel·lícula The Pelayos, el 2023 amb «El Fotògraf de Mathausen» i el 2024 amb «Saben aquell».

