La Festa de la Primavera de Cambrils arrenca aquest divendres amb tres DJ a l’avinguda Horta de Santa Maria

La primera edició de la Festa de la Primavera de Cambrils arrenca avui al ritme de la música de tres sessions de DJ a l’avinguda Horta de Santa Maria. La festa s’obrirà a les 19 hores amb una sessió per tota la família a càrrec de DJ MoM, continuarà amb les 20:30 hores amb la selecció musical per a joves de DJ Frank de May i acabarà amb l’esperada Gran Festa Remember Black Bear by AperBlack Dj, que es portarà a terme a partir de les 22:30 hores per recordar aquesta mítica discoteca cambrilenca que va obrir del 1971 al 2016.

La programació d’aquesta nova festa de Cambrils continuarà dissabte amb l’activitat 'Donem vida a les fonts'. Es tracta de quatre tallers per guarnir quatre fonts de Cambrils, que impartiran diferents artistes de Cambrils entre les 10:30 i les 13 hores.

El Traç portarà a terme el taller de la Font del Centenari, ChicShop.cat dirigirà el de la plaça de la Vila, el Taller de música i pintura Bali Cejas s’encarregarà del de la plaça de la Constitució i el Taller de pintura Nuri Mariné guarnirà la font Marcel·lí Domingo. Les persones interessades només cal que vagin a una de les fonts per participar en aquesta activitat oberta a persones de totes les edats.

A la tarda, a les 18 hores, s’ha organitzat una ruta de les fonts en bicicleta amb la col·laboració de Rodabike Cambrils. El recorregut s’iniciarà a l’avinguda Mil·lenari, passarà per les quatre fonts guarnides, i acabarà a les Escales Reials, on hi haurà berenar per a totes les persones participants que s’hagin engalanat de primavera.

La Festa de la Primavera de Cambrils és una proposta nova i diferent que busca la implicació de diferents sectors per donar vida a la ciutat en una època entre festes. L’esdeveniment s’havia de celebrar el cap de setmana del 27 i 28 d’abril però es va haver d’ajornar per la pluja.

