La Cursa de les Dones de Cambrils canvia de recorregut

La cinquena Cursa de les Dones de Cambrils estrenarà recorregut el proper diumenge 9 de juny amb l’objectiu d’arribar a 800 participants, reivindicar la igualtat i donar visibilitat a l’esport femení. Les inscripcions es poden fer fins el 7 de juny per internet a través de l’enllaç https://www.naturetime.es/ca/cursa-dones-cambrils-2.

L’esdeveniment esportiu, organitzada pel Departament d’Esports i Naturetime en el marc de les Jornades per la Salut de les Dones, també tindrà un component solidari i part de la recaptació de les inscripcions i la venda de samarretes extres es destinarà a la Lliga contra el Càncer de les comarques de Tarragona i les Terres de l’Ebre.

La regidora d’Esports ha animat a tothom a apuntar-se a la cursa popular i ha explicat que l’objectiu de la cursa és sensibilitzar la població sobre els drets de les dones, fomentar l’esport femení i seguir posicionant Cambrils com a destinació de turisme esportiu.

Per la seva banda, el director tècnic de Naturetime ha explicat que ja hi ha vora de 300 persones inscrites i que tot apunta que s’arribarà a les 800, amb un 80-85% de dones i un 15-20% d’homes, procedents d’una seixantena de poblacions.

Aquestes previsions d’augment de la participació han fet que s’hagi canviat el recorregut i enguany en comptes d’anar cap a ponent, s’anirà cap a llevant. Així doncs, la cursa començarà al passeig de els Palmeres, per seguir vora el mar en direcció a Salou fins la rotonda del Wind i tornar al lloc de sortida. La recollida de dorsals es pot fer el dissabte 8 de juny al Camp de futbol o el diumenge 9 de juny abans de la cursa al Parc del Pescador.

La jornada començarà a les 9 hores amb una sessió de zumba per escalfar motors i la lectura del manifest i a les 9:30 hores es donarà el tret de sortida de les cursa de 5 Km, que es pot fer corrent o caminant. A les 10:30 es farà el lliurament de premis i a les 11 hores s’iniciaran les curses infantils de 500 m a 1 km. Per acabar, hi haurà un esmorzar saludable a base de fruita, fruits secs i llet d’ametlles.

Com en les últimes dues edicions, a la cursa de Cambrils no només hi podran participar les dones sinó que s’obre també als homes amb l’objectiu de donar més visibilitat a l’esdeveniment, tot i que només les dones optaran a guanyar premis. Es podran penjar medalla les tres primeres en arribar a la línia de meta i també els millors equips per marca o participació. En la categoria infantil, hi haurà trofeus per grups d’edat.

D’altra banda, el dissabte 25 de maig s’han programat dues sessions d’entrenament amb Pat Perpinyà, instructora de fitness, pilates i activitats dirigides, que va guanyar la primera edició de la cursa. Les persones interessades poden omplir un formulari al web de Naturetime i triar la sessió segons el nivell.

Et pot interessar: