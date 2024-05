Les obres del passeig de les Cales de Miami Platja es reprendran la setmana vinent

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha comunicat a l’Ajuntament de Mont-roig del Camp que el tràmit administratiu que havia obligat a paralitzar les obres del passeig de les Cales de Miami Platja s’ha desencallat i que els treballs es reprendran la setmana vinent.

El consistori ha celebrat que finalment s’hagi desencallat la modificació del projecte executiu i que les obres es tornin a posar en marxa de forma imminent.

Segons el contracte que ha signat el Ministerio amb l’empresa adjudicatària dels treballs (UTE Recuperación Calas de Mont-roig), s’amplien fins a 2 mesos el termini per finalitzar tota la remodelació i millora d’aquest espai.

Aturada provisional

El Ministeri va aturar les obres de forma temporal a principis de març, unes setmanes abans de Setmana Santa, a l’espera que s’aprovés una modificació del projecte executiu. Aquest contemplava una ampliació del termini de les obres, així com una variació en les alineacions de curvatures de pavimentació, per tal de naturalitzar més l’espai. Una qüestió que es plantejava per reduir la superfície de paviment dur i millorar el passeig.

Un tràmit administratiu que ha seguit el seu curs de forma més lenta del que s’esperava, per això, des de l’Ajuntament, es va instar en repetides ocasions i formalment al Ministeri, que es desencallés de forma urgent, per evitar les afectacions que aquesta aturada suposa en el desenvolupament dels treballs i també als veïns i als negocis de la zona, a les portes d’una nova temporada turística.

Reivindicació històrica

El passeig de les Cales de Miami Platja és una de les reivindicacions històriques per millorar aquesta zona, que no és de competència municipal, i que des de fa temps patia un greuge comparatiu amb altres localitats del litoral.

Fa més de vint anys l’Ajuntament va fer la tramitació urbanística per protegir aquestes cales i l’any 2010 l’estudi d’arquitectura i disseny Capella Garcia Arquitectura va dissenyar el projecte original, que ara ha servit de base per desenvolupar l’actual proposta.

