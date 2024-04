L'Estat es compromet a enllestir les obres del passeig de les Cales de Mont-roig abans de l'estiu

Les obres del passeig de les Cales de Mont-roig del Camp (Baix Camp) s'acabaran abans de l'inici de la temporada d'estiu, segons han explicat fonts del govern de l'Estat a l'ACN.

L'ajuntament es va queixar aquest dimecres que els treballs portaven parats quasi dos mesos, fet que generava molèsties a molts veïns i preocupació de cara a l'arribada de visitants de l'estiu.

Des de l'Estat han apuntat que les obres estan pagades amb fons Next Generation i que les traves administratives que hi ha hagut no són responsabilitat del Ministeri per la Transició Ecològica (Miteco). Així, en els pròxims dies, es reprendran les obres, que duraran unes setmanes més.

L'àmbit de les obres comprèn 4,5 quilòmetres de carrers i 65.000 metres quadrats, amb més de 2.500 habitatges i diversos establiments de restauració afectats.

