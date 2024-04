Mont-roig exigeix al Ministerio la represa de les obres del passeig de les Cales per salvar l'estiu

Les obres del Passeig de les Cales de Miami Platja ja porten dos mesos aturades. Davant aquest fet, l’Ajuntament de Mont-roig del Camp ha exigit al Ministerio per a la Transición Energética y el reto demográfico (MITECO) la represa dels treballs de forma imminent per poder salvar la temporada d’estiu.

L’alcalde Fran Morancho, acompanyat pel regidor d’Obra Pública, Miguel del Viso, ha posat de manifest la falta de resposta per part del Ministerio i la necessitat d’accelerar el tràmit administratiu encallat des de fa setmanes.

L’àmbit de les obres compren 4,5 quilòmetres de carrers i 65.000 metres quadrats, amb més de 2.500 habitatges i diversos establiments de restauració afectats. En aquest sentit, Morancho ha destacat que «no es tracta d’una obra petita, sinó que afecta molts veïns i veïnes, empreses, que no poden accedir als seus locals o pisos, però també amb repercussions a la resta del municipi».

El batlle ha assegurat que «el Ministerio no és conscient del greuge que això suposa en un municipi turístic com el nostre, amb l’accés a 6 de les cales restringit i nombrosos habitatges de lloguer turístic en aquesta zona. Ja hem tingut problemes per Setmana Santa i aquesta paralització ens afecta al nostre motor econòmic. No ens podem jugar la temporada turística».

Davant d’aquesta problemàtica l’Ajuntament també ha advertit que si no es reprenen les obres aviat, es veurà obligat a treure les tanques de delimitació d’obra o a dur a terme alguna acció per permetre els accessos en aquesta zona.

La paralització de les obres

Les obres del passeig de les Cales, adjudicades fa un any, tenien un termini d’execució de 6 mesos. El Ministeri va comunicar a finals de febrer al consistori que les obres quedaven temporalment aturades a l’espera que s’aprovés una modificació del projecte executiu, fet que encara no s’ha produït i que manté els treballs parats des de llavors. El consistori confia que de reprendre’s els pròxims dies, encara es podria salvar la temporada.

