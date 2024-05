Cambrils reformarà la pista d'atletisme i renovarà el seu enllumenat i el dels camps de futbol

L’Ajuntament de Cambrils ha aconseguit una subvenció de l’Estat de 605.924,93 euros per a la millora de les instal·lacions esportives de la zona esportiva. El passat agost, la regidoria d’Esports va presentar la petició de subvenció a la convocatòria del Consejo Superior de Deportes del govern estatal, destinada a la millora i optimització de les instal·lacions i espais esportius pel foment del turisme esportiu sostenible. La subvenció va a càrrec dels fons europeus del pla de recuperació, transformació i resiliència.

La petició de l’Ajuntament de Cambrils es concreta en el projecte de millora de les instal·lacions esportives de la zona esportiva municipal que engloba la reforma i millora de la pista d’atletisme i la renovació integral de l’enllumenat esportiu de la pista i del conjunt del camps de futbol d’aquesta zona. El projecte presentat està valorat en 1.100.000 euros i la subvenció resolta per la Subdirecció General de Promoció i Innovació Esportiva finançarà el 55% de l’import.

La convocatòria de l’ens estatal va admetre i puntuar més de 1.200 projectes de tot l’estat. El projecte presentat per l’Ajuntament de Cambrils va obtenir la novena millor puntuació entre els ajuntaments presentats i la millor puntuació de la demarcació. És el setè projecte amb més dotació econòmica de tots els projectes de l’estat i el de major quantia entre tots els municipis catalans subvencionats.

Les millores

L’avantprojecte i la memòria tècnica presentada tenen per objectiu millorar el conjunt de les instal·lacions de la pista d’atletisme, dotant l’espai d’una graderia, zona d’estada i lleure com a refugi climàtic, mesures d’accessibilitat, reforma integral de paviments, paraments i de les instal·lacions, millora i ampliació del gimnàs i la sala polivalent i millora de la eficiència energètica amb instal·lació d’aerotèrmica.

L’actuació a la resta d’espais esportius de la zona esportiva municipal consistirà en la substitució de tot l’enllumenat esportiu per tecnologia led a tots els camps de futbol, espais esportius i pista d’atletisme, la qual cosa suposarà una millora evident de les condicions d’entrenament i competició nocturna a més de l’estalvi econòmic que porta associat.

Ara l’Ajuntament, mitjançant la regidoria d’Esports, s’encarregarà de coordinar els treballs per disposar del projecte tècnic i executiu final per a la seva aprovació i licitació. L’obra s’haurà d’executar i finalitzar abans del setembre de 2025. El calendari de l’obra s’ajustarà per minimitzar les afectacions a les entitats i les persones usuàries.

