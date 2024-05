Plana inverteix 5 milions d’euros en l'ampliació de les seves bases de Reus i l’Hospitalet de l’Infant

El Grup Plana ha invertit 5 milions d'euros en l'ampliació de les bases que té a Reus i a l’Hospitalet de l’Infant. D'aquesta manera, l'empresa estrena més de 20.000 m2 per poder aparcar més vehicles, arribant ja a la xifra de 100.000 m2 disponibles.

En concret, la base de Reus ha passat de 27.435 m2 a 44.500m2 i s’ha convertit en la base operativa més gran de Tarragona destinada al transport de viatgers per carretera. Amb aquesta ampliació, a la base de Reus s’hi podran aparcar ara 100 autocars més, arribant a tenir espai per a 420 autocars, incloent vehicles de 15 metres, que destaquen per la seva llargada. Amb aquesta ampliació també hi ha superfície per a 205 turismes més, per a les VTCs de Grup Plana i com a pàrquing pels propis treballadors. La base té també un edifici de control de tràfic, dos rentadors, una benzinera i una zona de taller.

La base de Reus es va inaugurar l’any 2011 amb 15.000 m2 i ha estat en constant creixement des d’aleshores fins arribar als 44.500m2.

A l’Hospitalet de l’Infant, s’hi poden aparcar 72 autocars (50 més que fins ara) en 10.100 m2. També hi ha un taller mecànic, benzinera i oficines.

Els més de 100.000 m2 que ja té Grup Plana estan distribuïts entre les seves bases a Reus (la més gran); Tarragona (base central); Vilanova i la Geltrú, Calafell, Barcelona, l’Hospitalet de l’Infant i Montblanc.

BusPlana ja està analitzant la propera ampliació i està plantejant fer més gran la base de Barcelona, que es va estrenar l’any 2022, i que gràcies a la seva ubicació estratègica a prop de la Fira de Barcelona, els permet donar major cobertura i serveis més sostenibles a congressos i esdeveniments corporatius.

