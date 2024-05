L'Ajuntament de Reus vol que totes les eines per implantar la ZBE estiguin «a punt» el 31 de desembre del 2024

L’Ajuntament de Reus treballa perquè el 31 de desembre del 2024 estigui «tot a punt» per posar en marxa la Zona de Baixes Emissions (ZBE), que serà una realitat a partir del 2025.

La regidora de Seguretat Ciutadana i Convivència, Dolors Vázquez, detallà ahir que, malgrat la proposta que l’obligatorietat d’implantar les restriccions a la circulació de vehicles contaminants pugui prorrogar-se fins al 2027, i encara que la Generalitat no hagi aprovat el decret que ha de fixar el Pla de Qualitat de l’Aire, horitzó 2027, el consistori ha determinat que la millor opció és caminar per «fer-ho ja».

«Volem que hi sigui ja, és una autoimposició; com que s’ha de fer, fem-ho ja i ja estarà fet», expressà l’edil.

L’executiu reusenc va engegar al març el procés per redactar l’ordenança municipal que definirà normativament els criteris d’accés i circulació de vehicles a la ZBE. Una consulta pública, perquè la ciutadania compartís la seva opinió sobre els aspectes que s’haurien de tenir en compte a l’hora d’elaborar el document, va ser la primera passa completada.

Per exemple, es proposà que es contemplin excepcions per a usuaris amb mobilitat reduïda o residents a la zona restringida, així com mesures complementàries per facilitar els desplaçaments dels conductors d’aquells vehicles que no puguin entrar al nucli urbà, per exemple, mitjançant l’ampliació d’estacions de la Ganxeta o la gratuïtat del transport públic. Vázquez comentà que aviat es donarà resposta a les al·legacions presentades.

Paral·lelament, va tenir lloc la primera reunió de la comissió política, constituïda per tots els grups municipals i el suport tècnic. La regidora va comentar que s’estan tenint en compte les recomanacions de l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) i que s’establiran converses amb els municipis de Tarragona i Cambrils per «intentar que els horaris siguin els més semblants possibles per posar facilitats a la ciutadania».

A més, tindran lloc sessions sectorials d’informació, reflexió i debat per escoltar els representants de les activitats «que poden ser més afectades». És el cas de la Cambra de Comerç, les pimes, la Unió de Botiguers i el Tomb de Reus; els taxistes i transportistes, «elements importants en la circulació»; les associacions de famílies d’alumnes, un col·lectiu «rellevant pel volum de mobilitat que es genera en el dia a dia a les entrades i sortides de les escoles»; la Federació d’Associacions de Veïns i les autoescoles, «els que més es mouen per Reus».

Addicionalment, es duran a terme accions de sensibilització i informació. En aquest sentit, Vázquez assenyalà que no es començarà a sancionar des del primer moment en què entri en vigor la ZBE, sinó que s’aplicarà un període per donar a conèixer la mesura als conductors.

Amb el procés sobre la taula, l’Ajuntament té la intenció que l’ordenança municipal sigui aprovada inicialment al ple de setembre o octubre, si bé matisà que això és la «voluntat del govern» i que pot haver-hi «variacions en terminis» determinades per «factors externs».

Després d’un període d’exposició pública en què es poden formular al·legacions, la idea és donar-li el vistiplau definitiu al desembre en sessió plenària. Vázquez comentà que l’ordenança s’aplicarà de forma «permanent amb uns criteris que siguin raonables», no només en pics de contaminació.

En el passat, també es posà sobre la taula l’opció de dividir la ZBE en corones segons les restriccions. L’edil apuntà que, per ara, «no» s’està treballant la proposta, però matisà que encara no s’ha començat a tractar «l’os» del document.

