Afectacions en el trànsit i el servei d'autobús amb motiu de la Romeria del Rocío

La celebració aquest divendres 17 de maig de la XXXVIII Romería del Rocío al Santuari del Loreto comportarà diferents afectacions en el trànsit al centre i al nord de la ciutat i també en el servei d’autobusos de l’EMT.

Segons informa la Guàrdia Urbana, s’ha previst un dispositiu amb una quinzena d’agents per garantir tant la seguretat dels participants com que la ciutadania disposi de vies alternatives per completar els seus recorreguts. Policia Portuària i Mossos d'Esquadra també participen activament en el dispositiu, que estarà activat des de les 13 a les 21 h aproximadament als diferents punts de la ciutat per on passaran els integrants de la Romería.

Els participants en la Romería del Rocío, acompanyats d’una vintena de cavalls i una desena de carros, es concentraran a partir del migdia al carrer Trafalgar i aniran fins a la plaça dels Carros. En aquest punt del recorregut, el trànsit del carrer Reial es desviarà al carrer del Lleó.

La comitiva es reagruparà a la plaça dels Carros a les 16.30 h i poc després començarà el seu trajecte passant pels carrers Apodaca, Rambla Nova, Sant Francesc, rambla Vella, avinguda Catalunya i Rovira i Virgili, camí de Sant Pere i Sant Pau.

Durant aquest recorregut, que tindrà petites aturades per garantir el reagrupament de tots els participants, els agents de la capçalera avançats a la Romería tallaran el trànsit dels carrers al seu pas i desviaran els vehicles en sentit oposat a la Romería, o bé faran les retencions adients en els carrers transversals mentre passi la comitiva.

A més, en arribar a l’avinguda Catalunya amb Rovira i Virgili, els agents que s’avancin a Sant Pere i Sant Pau desviaran el trànsit per dins del barri i es tallarà el trànsit de vehicles cap al centre de Tarragona per Rovira i Virgili.

A les 18.30 h, es produirà una aturada d’una hora per berenar a l’altura de l’església de Sant Pere i Sant Pau. El romiatge es reiniciarà a les 19.45 h a través de la carretera TP-2031 i del camí fins a l’ermita del Loreto. S'espera l'arribada al santuari a les 21 h, aproximadament. Allà, durant tot el cap de setmana, hi haurà instal·lada una zona amb fira i casetes.

Recorreguts alternatius dels autobusos de l’EMT

D’altra banda, l’Empresa Municipal de Transports (EMT) preveu recorreguts alternatius en el servei regular en les línies L22, L23, L41, L54, L8, L11, L12 i L6 entre la franja horària de 13 a 18.30 h, aproximadament. Les línies L6 i L55 al seu pas per Sant Pere i Sant Pau faran una ruta alternativa entre les 18.30 h i les 19.50 h aproximadament. I la L55 es preveu que es quedi sense servei entre les 19 i les 20.30 h.

Els recorreguts alternatius de les línies i les parades alternatives es poden consultar al següent ENLLAÇ.

A banda del dispositiu de la Guàrdia Urbana i els recorreguts alternatius dissenyats per l’EMT, l’Ajuntament col·labora activament amb l’Asociación Cultural y Folklórica Andaluza de Tarragona, que organitza la celebració, planificant diferents aspectes de seguretat i prevenció per garantir el desenvolupament òptim d’una festa fortament arrelada a la ciutat.

