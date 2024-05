Un trenet turístic connectarà Castellvell amb Reus per la Mostra de Maig de Cervesa Artesana

Castellvell del Camp acollirà, el pròxim dissabte 18 de maig, la 4a Mostra de Maig de Cervesa Artesana (MOMA), organitzada per l'Associació de Cervesers del Baix Camp (AC/BC), amb la col·laboració de l'Ajuntament de Castellvell del Camp.

Aquesta quarta edició de la mostra, que tindrà lloc a la pista de Castellvell de les 11 del matí a la 1 de la matinada, presenta 10 elaboradors i hi haurà representades més de 50 referències de cerveses diferents. Un any més, també es presenta una nova edició limitada de «L'Ermita», la cervesa artesana de Castellvell, que ha estat elaborada per l'Anjub Cerveses de Vinebre.

Els deu cervesers presents a la mostra provenen de diverses procedències: Les Clandestines (Montferri), Rústika Bufona (Escaladei), Pyrene (Lo Grau), Cervesa Espiga (Sant Llorenç d'Hortons), La Calavera (Sant Joan de les Abadesses), Bierboi (Sant Boi de Llobregat), Reptilian (El Vendrell), Garage (Barcelona), 1312 (Montbrió del Camp) i La Renaixença (Santa Coloma de Queralt).

«L'Ermita»

Coincidint amb la celebració de la MOMA, enguany també es presentarà «L'Ermita», la cervesa artesana de Castellvell del Camp. La cervesa, d'edició limitada, es podrà adquirira a la mostra per un preu solidari de 3 euros, que aniran destinats a finalitats socials.

La nova cervesa ha estat elaborada i envasada per l'Anjub Cerveses de Vinebre (Ribera d'Ebre). L'ampolla, dissenyada per Juan Francisco Martín, està inspirada en un element emblemàtic del patrimoni de Castellvell, com és l'Ermita de Santa Anna.

Pel que fa a les seves característiques, «L'Ermita» és una cervesa rossa, completament transparent i de color groc palla, que es caracteritza per la seva escuma esponjosa i de bombolla fina.

Un trenet unirà Reus i Castellvell

Una de les principals novetats de la MOMA d'enguany és que l'organització posarà a disposició del públic un trenet turístic que unirà durant tot el dia Reus i Castellvell. El trenet sortirà, a partir de les 10 h, des d'una parada situada a l'avinguda de Sant Jordi (davant del casal d'avis), que traslladarà a tothom que vulgui a Castellvell del Camp i, de tornada, també hi haurà el trenet fins a les 21 h.

Els horaris seran: Reus-Castellvell (10h, 11h, 12h, 13h, 14h, 15h, 17:30h, 18:30h, 19:30h i 20:30h) i Castelllvell-Reus (10:30h, 11:30h, 12:30h, 13:30h, 14:30h, 17h, 18h, 19h, 20h i 21h). El preu del bitllet serà d'un euro i per als menors de 5 anys serà gratuït. La baixada a Reus serà gratuïta amb el got de la MOMA.

Gastronomia, activitats i música en directe

La MOMA potencia un any més les activitats paral·leles. En aquesta edició no hi podran faltar el Concurs de Cornhole (17h) i el Concurs de Galets (18:30 h). Pel que fa a la música en directe, enguany s'aposta per tres esdeveniments musicals enlloc d'un concert final: H.O.T. Covers Band (versions Synthpop 80s'), a les 13h; el trio Canelita en Rama (rumba, Reus), a les 17h; i el DJ Alflafrench, a partir de les 23h.

Durant tot el dia també hi haurà la presència de foodtrucks que oferiran una àmplia oferta gastronòmica, jocs tradicionals i alguna sorpresa més. Com l'any passat, també hi haurà un servei de canguratge.

