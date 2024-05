La Fira d’Entitats de Reus oferirà més de 50 activitats aquest dissabte

La plaça de la Llibertat de Reus acollirà aquest dissabte una nova edició de la Fira d’Entitats de Reus sota l'eslògan «Compartir per créixer». De les 10 fins les 20 hores, els visitants podran conéixer la feina que fan les 110 entitats i associacions instal·lades en diferents carpes.

Després de 13 anys es recupera aquest esdeveniment amb la intenció de celebrar-lo cada dos anys, com ha quedat establert al Pla d’Acció Municipal 23-27. Aquesta serà una edició de la fira renovada, que comptarà amb més de 50 activitats que tindran lloc a dos escenaris on les entitats exhibiran actuacions de música, dansa i arts i activitats complementàries com tallers i activitats per a totes les edats.

La fira ha incorporat una mostra d’activitats que realitza el col·lectiu de persones grans dins del marc de la celebració de la Setmana de les Persones Grans, del 16 al 24 de maig, i també hi participen les entitats amb seu als centres cívics. El punt de voluntariat, els sis centres cívics que hi ha a la ciutat i la federació d’associacions de veïns tindran també la seva representació en carpes pròpies. També hi haurà una carpa del nou centre cívic Gregal on tothom podrà deixar escrit que és el que voldria trobar-hi.

Més de 50 activitats

La Fira s’iniciarà a les 10 del matí amb l’inici de les actuacions als dos escenaris que s’instal·laran a la plaça i que tindran activitat de manera simultània. A continuació, s’iniciarà la cercavila dels elements festius tradicionals dels diferents barris de la ciutat que estaran acompanyats pel drac inclusiu de l’associació Supera’t i que recorreran el carrer Sant Joan, faran una ballada a la plaça Prim, pujaran pel carrer Monterols i en arribar a la plaça de la Llibertat faran una ballada per la plaça.

Durant tot el dia s’aniran succeint les 50 activitats que les entitats han preparat. Aquestes inclouen música i dansa, tallers i activitats per a totes les edats.

Al migdia tota la gent que hi hagi a la plaça podrà gaudir d’un vermut popular i l’associació de veïns Mas Magrané prepararà «migas» per a tothom.

