L’Hospitalet de l’Infant acollirà la Fira Multisectorial aquest cap de setmana del 18 i 19 de maig

Aquest cap de setmana del 18 i 19 de maig se celebrarà a l’Hospitalet de l’Infant la 4a Fira Multisectorial, organitzada per l’Associació d’Empresaris de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant (ADE), l’Ajuntament i l’empresa municipal de promoció econòmica (IDETSA), amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona.

El recinte firal estarà ubicat al carrer Ramon Berenguer IV i als voltants del Centre Cultural Infant Pere. En aquest lloc estratègic, situat a l’entrada de l’Hospitalet de l’Infant, hi haurà una trentena d’expositors d’empreses del municipi, majoritàriament del sector serveis i indústria, segons ha explicat el president de l’ADE, Aurelio Llopis. També hi seran presents l’Associació de Restauració i Hoteleria de l’Hospitalet de l’Infant i la Vall de Llors (ARH) i l’Associació de Comerços de l’Hospitalet de l’Infant i la Vall de Llors (ACHV). La Fira s'inaugurarà el dissabte 18 de maig, a les 11 h; i estarà oberta els dos dies de les 11 a les 20 h.

A més d’aquests estands, qui visiti la Fira hi trobarà música en viu: el dissabte i el diumenge, de les 12 a les 14 h; i de les 18 a les 20 h, hi haurà diversos djs locals; i el diumenge, a més vermut electrònic; i el dissabte a les 22 h hi actuarà el grup local Papá Canalla.

També hi haurà una zona de restauració, una exhibició de motocicletes trial (dissabte, de les 16 a les 19 h), una tirolina i activitats en alçada. Un altre atractiu de la Fira seran els sortejos de premis que faran algunes de les empreses participants.

«La Fira Multisectorial oferirà als visitants l’oportunitat de descobrir la varietat d'empreses del territori i serà un espai on les empreses del municipi podran establir nous contactes comercials i obtenir visibilitat”, ha afirmat el president de l’Associació d’Empresaris de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant (ADE), Aurelio Llopis.

“Aquest esdeveniment cerca impulsar el creixement econòmic local .i fomentar la col·laboració público-privada i el suport mutu entre els empresaris locals”, ha dit el regidor de l’àrea de Promoció Econòmica, Ferran Conejo.

La Fira Multisectorial coincidirà enguany amb la celebració del I Festival del Vent a l’Hospitalet de l’Infant, previst per al dissabte 18 de maig (més detalls a vandellos-hospitalet.cat).

La IV Jornada tècnica empresarial

Sota el títol «Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, un espai d'oportunitats», l'Associació d'Empresaris de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant (ADE), l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant i l'empresa municipal de promoció econòmica, IDETSA, han organitzat també la IV Jornada tècnica empresarial, amb la col·laboració de PIMEC Tarragona i la Diputació de Tarragona, per al divendres 17 de maig a partir de les 20 h.

En aquesta jornada prèvia a la Fira Multisectorial, que tindrà lloc al Teatre Auditori de l'Hospitalet de l'Infant, hi intervindrà el president de PIMEC Tarragona, Jordi Ciuraneta.

Per acabar, hi haurà un sopar networking per als i les participants.

Les persones interessades a assistir-hi, poden apuntar-s'hi omplint el formulari que trobaran en aquest enllaç: https://tuit.cat/q5vq7

La inscripció és gratuïta.

Aquesta jornada està adreçada prioritàriament als empresaris i empresàries locals.

