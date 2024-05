Enxampen un conductor circulant a 174 km/h per l'A-7 a l'Hospitalet de l'Infant

Imatge del cotxe infractor circulant a gran velocitat per l'A-7.Mossos d'Esquadra

Els Mossos d'Esquadra han denunciat penalment un conductor per circular a gran velocitat per l'A-7 a Vandellós i l’Hospitalet de l’Infant. Concretament, el vehicle circulava a 174 km/h en un tram on la velocitat màxima és de 80 km/h.

Un radar va enxampar el Seat Ibiza circulant a gran velocitat. Els Mossos recorden que a la carretera cal conduir amb seguretat respectant els límits de velocitat.

