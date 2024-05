L’Hospitalet de l’Infant celebrarà el Festival del Vent

El Festival del Vent és el nou esdeveniment que acollirà l’Hospitalet de l’Infant el proper dissabte 18 de maig. És una iniciativa de la Regidoria de Turisme de l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant que té com a objectiu posar en valor aquest fenomen meteorològic tan característic del municipi.

«El vent ens permet gaudir de diferents activitats, com per exemple, practicar esports nàutics com la vela i el windsurf; i jugar amb els estels i amb aquest festival volem fer valer les oportunitats que ens ofereix», explica la regidora de Turisme.

Amb aquesta finalitat, durant aquesta jornada festiva, prevista de les 10 a les 18 h a la Plaça Coll de Balaguer, davant el passeig marítim, s’hi oferiran diferents exhibicions de volades d’estels: estels de gran format, estels acrobàtics, estels fets a mà i, com no, estels conduïts pels més petits. Aquestes exhibicions aniran a càrrec de l'Associació Estels Club de Barcelona, que sortejarà estels professionals.

A més, hi haurà tallers perquè els participants puguin construir-se el seu propi estel; i un jardí eòlic on el vent farà ballar unes estructures hipnotitzats.

A les 12 h, hi actuarà la banda de música municipal Clau de Vent de l'Hospitalet de l'Infant, que ha preparat un concert amb un repertori pensat per a aquesta ocasió.

Aquest festival està obert a la participació de tothom que vulgui fer volar el seu estel i engalanar el cel de l’Hospitalet de l’Infant el dissabte 18 de maig.

